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台中婦人「逼車」被檢舉 打官司辯稱「智慧駕駛輔助」幹的

台中高等行政法院強調，汽車輔助系統僅協助駕駛，不能取代駕駛人原有的注意義務，判決劉女敗訴確定。（記者張瑞楨攝）

台中高等行政法院強調，汽車輔助系統僅協助駕駛，不能取代駕駛人原有的注意義務，判決劉女敗訴確定。（記者張瑞楨攝）

2024/05/01 08:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓女子於2022年間，開車行經霧峰區時，被民眾檢舉她任意變換車道「逼車」，警方開罰處1萬8000元罰鍰，她提起行政訴訟，主張自己有打方向燈，其他車道的駕駛應該減速禮讓她，至於她不當變換車道，是「智慧駕駛輔助系統」做的，不過，法官卻質疑說，劉女變換車道不禮讓，反而怪罪他人沒減速，汽車輔助系統更不能取代駕駛應有的注意義務，駁回劉女之訴確定。

判決書指出，劉女2022年8月5日中，開車行經霧峰區，被民眾持錄影畫面，舉發「任意以迫近迫使他車讓道（俗稱逼車）」，警方開罰處1萬8000元、記違規點數3點、應參加道路交通安全講習，還要吊扣汽車牌照6個月，劉女向台中高等行政法院提起訴訟，聲明撤銷罰單。

劉女主張，她行駛於內側車道，先打方向燈5秒，才往右切入外側車道，外側車道的車，應該會減速禮讓她，但檢舉她的民眾，卻沒有減速禮讓她。

另外，劉女還強調，她駕駛的是出廠2個月新車，不熟悉「智慧安全輔助套件（包含主動盲點輔助含離車警示輔助，或統稱智慧駕駛輔助系統）」，此智慧駕駛系統如果判定安全距離不足，將啟動單邊煞車修正導回原車道，如果系統的雷達偵測車輛距離過近，無論是否啟用方向燈，駕駛都無法轉動方向盤，她一度有向右切入外側車道，之後又向左，換回內側車道的駕駛行為，是這套系統介入，絕非她為了要逼車，而刻意來回變換車道。

法官勘驗錄影畫面，發現劉女的車，先加速超越檢舉民眾後，在沒保持安全距離情形下，即由內側車道往右，駛入與檢舉民眾同一車道，之後又持續向右，逼近檢舉民眾的車，檢舉民眾緊急煞車並向右（外側車道）避讓，法官強調，劉女變換車道，應該禮讓對方，卻反而怪罪對方沒有減速，劉女說法與勘驗畫面內容不符。

至於劉女所指的智慧駕駛輔助，法官認為此電子安全系統是協助行駛，不能取代駕駛人原有的注意義務，駁回劉女之訴，全案確定。

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