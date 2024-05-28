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香港23條首案！遭控煽動意圖罪 鄒幸彤等6人六四前夕被逮

港警28日以違反23條的煽動意圖罪，逮捕鄒幸彤等6人。（路透檔案照）

港警28日以違反23條的煽動意圖罪，逮捕鄒幸彤等6人。（路透檔案照）

2024/05/28 22:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕六四35週年前一週，香港警務處國家安全處今天（28日）依據香港《基本法》第23條底下的煽動意圖罪，逮捕前香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）副主席、六四紀念活動領袖鄒幸彤等6人。這是23條於3月23日生效後，首次有人因該法被捕，引發外界關注。

綜合港媒報導，下週二將是六四事件35週年，港警國安處今天在全港多區逮捕5女1男，指控這些人利用某個即將到來的「敏感日子」，在臉書粉專「小彤群抽會」持續發布具煽動意圖的貼文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，此舉違反《維護國家安全條例》的煽動意圖罪行。

《維護國家安全條例》是港府就基本法23條有關香港境內的危害國家安全行為，即叛國罪、分裂國家行為、煽動叛亂罪、顛覆國家罪及竊取國家機密等多項罪行，制定立法指引的法律條文，於今年3月8日在立法會首讀，同月19日火速通過二讀、三讀，3月23日經特首李家超簽署後刊憲生效。

香港保安局長鄧炳強今天向港媒證實，被捕人包括目前正在大欖女懲教所還押的鄒幸彤。有港媒掌握消息指出，其他被逮捕的還有鄒幸彤母親、前荃灣區區議員陳劍琴、曾因悼念六四被捕的牙醫李盈姿、前支聯會常委劉家儀及關振邦。這是23條生效後有人觸法被捕的首案。

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