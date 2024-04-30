國道3號7度危險逼車 後車駕駛不禁大罵「北七喔」

民眾4月27日中午開車行經國3北上草屯、霧峰路段，遭前方白色納智捷休旅車7度危險逼車，飽受驚嚇。（記者佟振國翻攝）

2024/04/30 16:11

〔記者佟振國／南投報導〕有民眾4月27日開車行經國道3號北上草屯、霧峰路段，遭到1輛白色納智捷U7休旅車不斷逼車，約10公里的路段連續被逼車7次，駕駛多次驟然煞車減速，行徑十分危險，也讓後車駕駛不禁大罵「北七喔」，憤而將影片PO網。

國道公路警察局7隊表示，白車駕駛已觸犯道路交通管理處罰條例43條1項3款等多項交通違規，依規定製單舉發，最高罰3萬6000元，警方並將通知當事人到案說明，不排除依公共危險罪嫌函送法辦。

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PO出行車記錄器畫面的民眾表示，4月27日中午，他開車行經國道3號北上212公里約草屯、霧峰路段，當時行駛中線車道，開在內側車道的白色休旅車欲變換車道至中線車道，由於距離過近，他便按喇叭提醒白車駕駛。

沒想到，白車駕駛疑似不滿被按喇叭，此後約5分鐘的時間即進行危險逼車，包括近距離超車在前方後又驟然煞車減速，嚇得後方駕駛被迫踩煞車、按喇叭提醒，口中也不斷碎念「北七喔」，直到白車從快官交流道駛離，才結束這場逼車驚魂。

被惡意逼車的駕駛統計，從國3北上212K至202K的10公里路程就被白車逼車7次，第1次發現對方追上來曾加速想擺脫對方未果，白車驟然煞車，時速從120公里瞬降至60公里，真的很危險。

白色納智捷休旅車超車至受害駕駛前方，又驟然煞車減速。（記者佟振國翻攝）

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