處長被下屬控性騷...還把人家專案抽走 法院命賠償20萬元

某公司處長被下屬指控性騷，北院判賠20萬元。情境照

2024/05/28 09:10

〔記者溫于德／台北報導〕任職某資訊公司的處長被下屬指控，長期假借關心為由性騷擾，見下屬有意迴避又藉故怪罪工作不佳，甚至把下屬負責的專案抽走，使其備感霸凌；處長事後被求償91萬元。台北地院審結認定處長性騷，命賠償下屬20萬元。

這名下屬自2019年9月進入該公司服務，直屬長官卻多次以關心為由，在公司會議室、下屬住處附近、長官車上、高鐵站、載下屬回家的路上等，無故摸其頭部、捏臉、摸手、搔癢、摟腰或壓肩頸等。

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下屬說，2022年2月11日兩人一起出差拜訪客戶後，處長把車停放在偏僻路旁，在後座對她全身按摩、騷擾，隔日則傳訊息問她：「身體是否不舒服？晚上是否會痛？．．．因為我的太過親近造成妳的不適，我向妳說聲抱歉．．．跟妳說對不起．．．我會把距離拉得夠遠」。

下屬後來有意迴避處長，不再搭處長的車也拒絕回答處長問她的私事，處長立即藉故怪罪她工作表現不佳，或把她負責的專案抽走，讓她備感霸凌；處長還虛構人資部門要對她調查3次出差報支不實，要她說明回覆，導致她心理承受莫大壓力。

下屬離職後向公司提出申訴性騷擾，公司調查後認定性騷擾成立；下屬另決定提起民事告訴，向處長求償醫藥費、精神慰撫金共91萬元。

但拒絕賠償的處長說，公司沒有給予反駁機會就認定他性騷，至於他會問下屬「是否會痛？」也是因為自己在按摩時是用手肘去壓，比較容易造成疼痛，所以透過詢問去關心；況且下屬的工作表現不佳，經同仁、客戶投訴，他才會提醒下屬，或確認其工作狀況，下屬當下也都虛心接受，現在卻指控他情緒勒索、職場霸凌，顯與事實不符。

處長也說，下屬原為實習生，畢業後轉正卻與職務不合，他會從旁協助，並詢問是否願意參與訪談客戶，絕無強制前往的情形；會對下屬按摩也是因為她一直低頭滑手機，她去找公司內的按摩師按摩後又沒用，自己才會幫忙按摩，另她曾3度利用出差機會參與朋友週末聚餐遊樂而報支不實。

北院審結認定處長確實性騷下屬，並經函詢公司得知下屬並沒有報支不實這件事，再審酌處長已婚、身兼大學講師，命他應賠償下屬20萬元；可上訴。

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