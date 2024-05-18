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關鍵時刻撥錯救命電話 人妻遭網友侵犯泣：119說要報案打110

人妻巧兒跟網友出去後被猥褻，她趁隙撥打119求助，但她聲稱119說要打110報案，隨後遭到侵犯。（資料照）

人妻巧兒跟網友出去後被猥褻，她趁隙撥打119求助，但她聲稱119說要打110報案，隨後遭到侵犯。（資料照）

2024/05/18 06:03

〔記者王捷／台南報導〕人妻巧兒（化名）在交友軟體「CHEERS」遇到廖姓計程車司機，起初她遭廖男猥褻時，佯裝要喝水、趁隙撥119求救，但她聲稱，119說，要報案打110，但她還來不及報案，就遭廖男毆打、脅迫手淫，事後廖男被通緝，拖了4年後，一審才以強制猥褻判處2年，但廖男不服上訴，遭二審台南高分院駁回。

這件猥褻案發生在2019年，巧兒在「CHEERS」遇到廖男，才沒聊幾個小時，廖男就從雲林開車到屏東，找巧兒去台東玩兩天，但巧兒表示要上班，廖男又改口要去屏東車城看海，並在海邊強吻巧兒，遭巧兒咬傷。

隨後，兩人又去吃飯，還決定去廖男雲林老家看看，途中經過新營休息站、便利商店、加油站，雖然巧兒自稱在海邊被強吻，但在這一路上都沒有向外求援，她自稱是擔心被家人知道。

到了雲林，廖男對巧兒猥褻，巧兒拒絕後，廖男還自稱「老公摸為什麼不行」？巧兒聲稱，她趁隙撥了119，但119卻要她打110，報案還沒打，廖男就又開始對她侵犯，最後脅迫她替廖男手淫，她抵抗還被毆打，直到最後巧兒稱，再不讓她回家就要報案，廖男反譏，要報就去報。

這次，巧兒撥對了電話，雖然110還沒接通，就被廖男搶走手機，但警方有回撥給巧兒，廖男見狀則順勢將巧兒趕出家門，這才讓她逃離遭侵犯，回到屏東老家後向警方報案。

但是，廖男通緝逃了4年，讓這件猥褻案拖到今年才進入二審，廖男辯稱她沒有強迫巧兒，律師也提出質疑，巧兒有多次求助的機會、手機也在身邊，與一般常見的情況有所不同，不過二審台南高分院審理，巧兒在案發後與朋友的對話、創傷壓力症候群的鑑定，採信巧兒受害的證詞，駁回廖男告訴。

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