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誤信雲合幣挖礦投資騙局 他2年半匯款121次被騙244萬

誤信雲合幣挖礦投資騙局，他2年半匯款121次被騙244萬，新竹地院將被告判刑。（記者蔡彰盛攝）

誤信雲合幣挖礦投資騙局，他2年半匯款121次被騙244萬，新竹地院將被告判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/22 08:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子彭瑀惠與男子陳天祐於網路上成立名為投資虛擬貨幣「雲合幣（YNC）礦場群」的社團及虛擬挖礦網頁，向徐男佯稱投資礦場可有基本獲利，誘騙徐男投資，致徐男從105年11月起到108年6月，以其名下以及母親銀行帳戶匯款高達121次，總金額244萬元。新竹地院依詐欺取財罪判彭女徒刑1年10月、犯罪所得80萬元沒收。

法官調查，彭瑀惠與陳天祐（所涉詐欺罪經彰化地方法院判處有期徒刑2年8月、犯罪所得116萬元沒收確定）共同基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財犯意聯絡，陳天祐先於網路上成立名為投資虛擬貨幣「雲合幣（YNC）礦場群」的社團及虛擬挖礦網頁，再由彭瑀惠於105年9月將徐男加入二人建立的「雲合幣（YNC）礦場群」通訊軟體LINE之群組內。

陳天祐以暱稱「惡小樂樂」、彭瑀惠以暱稱「馨ㄦ」透過LINE向徐男佯稱二人經營網路虛擬貨幣雲合幣，投資礦場可以有基本獲利，誘使徐男投資，致徐男從105年11月起到108年6月，以其名下以及母親銀行帳戶匯款高達121次，總金額244萬元。

事後因彭瑀惠、陳天祐未依約定將投資報酬交給徐男，徐發覺有異始知受騙，乃報警查悉上情。

法官審酌彭女前已有詐欺案件犯罪前科紀錄，並以相同手法另詐騙其他被害人，經法院判刑在案，不思循正當途徑謀財，反與共犯陳男共同透過網路建立虛擬挖礦網頁及社團傳達不實訊息，並將被害人拉入投資群組，趁機騙取鉅款，迄今尚未與被害人和解，考量被害人受騙及匯款時間將近3年、受騙金額數額甚高，最後依共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪判刑1年10月，犯罪所得80萬元沒收。

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