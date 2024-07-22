車上女乘客通緝被逮......駕駛心虛欲逃 原來車上還藏毒！

劉姓女子（27歲）讓友人搭載，被巡邏員警攔下盤查，劉女被查出是詐欺通緝犯，逃亡1年半被逮。（民眾提供）

2024/07/22 08:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄潘姓男子（33歲）開車載劉姓女友人（27歲），停等紅燈超越停止線，被巡邏員警攔下盤查，意外查出劉女竟是詐欺通緝犯，逃亡1年半被逮，潘男見劉女被逮，也心虛欲逃離現場，遭警方攔阻，並在車上查獲毒品及吸食器等證物，兩人雙雙遭警方逮捕送辦。

鼓山分局今指出，龍華所警組昨（21）日巡邏，行經華泰路段時，發現1輛轎車違規紅燈越線，上前攔查，意外發現駕駛潘男不僅無照駕駛，後座的劉姓女友人更是日前因2案詐欺案被通緝，立即將她上銬逮捕。

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潘男見後座友人遭逮，竟直接心虛逃離，被及時反應的員警攔阻，警方果真又在車上查出毒品及吸食器等證物；據了解，潘姓駕駛當天載著兩名女性友人逛完夜市準備返家，期間違規超越停止線停等紅燈，引來巡來警方攔查。

員警查證車上乘客身分時，後座的劉女卻頻頻閃避、形跡可疑，先是表示自己未帶證件要想一下身分證號，後又藉故拖延想使用手機求救以規避查緝，眼見員警態度堅決，持續追問下，劉女自知難逃法網，只能無奈報出真實身分，原來她於日前因涉犯詐欺案件遭通緝逃亡近1年半的時間。

一旁的潘男見友人遭逮，也心虛的藉故打電話欲逃離現場，所幸遭警及時攔下，在警方質問下潘男才坦承車上藏有毒品等違禁物品，因擔心波及自己只好趁隙逃逸，全案警詢後依詐欺通緝及毒品等罪嫌，將2人移送法辦。

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潘姓男子（33歲，右）見劉姓女友人通緝被逮心虛欲逃，原來他車上藏有毒品。（民眾提供）

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