高雄「撲車怪客」爬上引擎蓋 坐擋風玻璃溜滑梯！奇葩畫面曝

高雄有駕駛今早在沿海路上遇見「撲車怪客」！（擷取自「爆料公社」）

2024/05/14 20:12

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄今（14）早有民眾開車行經沿海路，驚見一名怪怪男子把車都攔下，突跑上前爬上他的車子，將屁股坐在擋風玻璃上，當溜滑梯溜下。他將奇葩畫面上傳網路，直呼「瘋子半路隨機跳上車」。

網友在臉書「爆料公社」PO出一段行車紀錄器畫面，今天早上7點35分，高雄沿海路往小港方向，一名穿短袖短褲和夾腳拖男子以肉身攔住路上車輛，原PO停下，男子竟想爬上引擎蓋，嚇得原PO立刻倒退嚕，男子不死心追上來，原PO疑似無法再倒車只好停下，男子直接跳上引擎蓋，緊接著翻身將屁股坐在擋風玻璃上約10秒，再像坐溜滑梯般溜下車子，疑似要找尋其他車輛下手。

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影片曝光後，網友紛紛留言說，「Cos進擊的巨人」、「旁邊拖車為什麼不去跳，怕壞人的概念」、「他可能沒遇過比他更瘋的，直接加速讓他玩雲霄飛車」、「怎麼不噴雨刷水」、「他不是瘋子，他不挑卡車跳！還好有行車記錄器」、「加速、急煞，他就飛走了…對於瘋子不能用正常方式對待，要比他瘋」。

對此，小港分局說，男子疑似因心情不好，隨機爬上道路等待紅燈或行駛中的汽車。警方抵達現場時，男子站在路邊喃喃自語，盤查時無法答覆詢問，為避免影響其他人車安全，警方將男子勸離路口後護送就醫，通知家屬到醫院照顧。

怪男爬上車後，將屁股坐在擋風玻璃上，當作溜滑梯溜下。（擷取自「爆料公社」）

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