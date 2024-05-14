疑未拉妥手煞車小貨車倒退嚕 駕駛肉身阻擋慘遭輾斃

一輛客貨車駕駛今天上午停在瑞芳區一處斜坡路段時，疑未拉好手煞車，以身體擋車阻止車子滑動，整個人被車子壓在車底，獲救送醫不治。（記者林嘉東翻攝）

2024/05/14 16:00

〔記者林嘉東／新北報導〕一輛客貨車今（14）日上午停在新北市瑞芳區一處斜坡，65歲黃姓駕駛下車往後走時，卻疑似未拉好手煞車，車子竟跟著倒退嚕；黃男見狀跑到車後試圖以肉身擋車，卻被車子輾過，慘遭拖行5公尺才停住，新北市消防隊員將他救出後，送醫急救仍傷重不治。

新北市消防局第六救災救護大隊今天上午11點43分獲報，瑞芳區勸濟堂前有一起交通事故，一輛小客貨車駕駛，被自己開的貨車壓在車底下。消防隊員趕抵將他救出時，駕駛已無心跳呼吸，轉往瑞芳礦工醫院急救至下午1點35分，仍傷重不治。

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瑞芳警分局調閱民宅監視器發現，事故當時，金瓜石一帶正下著大雨，黃男把車停在祈堂路53號前斜坡上，左手拎著白色塑膠袋，走在騎樓上躲雨，眼見車子在他下車後一直往後滑動，趕忙拋下手中的袋子，再跑向車子左後側，試圖擋住不斷滑行的車子，竟然整個人被不斷往後的車子拖著走，拖行約5公尺遠才停住。

監視畫面顯示，黃男跑向車道，以肉身擋車時，根本完全無法讓車子停住，瞬間被滑動中的車子「吞噬」，路人見狀也無能為力，等車子停住後，趕緊報案。

警方調查，黃男常開車到附近勸濟堂當志工，昨天獨自一人開車前來是否來當志工，還要進一步釐清。

至於，黃男的車為何突然滑動，是因為沒有拉好手煞車，還是車子發生機械故障，導致車子突然往後滑動，警方正在調查中。

新北市消防局隊員將受困在小客貨車底的駕駛救出時已無心跳，轉送瑞芳礦工醫院急救仍不治。（記者林嘉東翻攝）

新北市消防局隊員利用千斤頂駕架起車身，才將被壓在車底的駕駛救出。（記者林嘉東翻攝）

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