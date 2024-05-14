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警涉詐團案擴大！ 雲檢搜索高雄林園分局派出所 帶回涉簽賭警員

林園分局員警涉網路簽賭，雲林地檢署今天搜索港埔派出所。（記者洪臣宏攝）

林園分局員警涉網路簽賭，雲林地檢署今天搜索港埔派出所。（記者洪臣宏攝）

2024/05/14 13:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕雲林地檢署今天指揮搜索林園分局港埔派出所，帶回涉嫌網路簽賭的洪姓警員，釐清相關不法。林園分局表示，該案緣於今年元月間陳姓警員涉嫌詐欺案（記2大過免職）後，分局自檢發現，陳透過洪員在網路博弈網站下注，將配合檢察官偵辦。

雲林地檢署檢察官段可芳指揮警政署政風室、高雄市政府警察局林園分局、廉政署中調組、調查局航高站等單位，今天上午9時許至林園分局港埔派出所執行搜索，並帶回涉案洪姓警員。

林園分局長李宏倫表示，本案緣於今年元月林園分局陳姓員警涉嫌詐欺案，經持續擴大追查發現，陳員透過洪姓員警在網路博弈網站下注，洪員並從中抽取佣金。另洪員是否涉及其他不法，持續深入查處。

林園分局表示，配合檢察官偵辦，秉持勿枉勿縱立場，以不掩飾、不庇縱、不護短態度，積極偵辦，待偵審結果，從嚴追究相關人員考核監督不周責任，展現端正警察風紀決心，以維警譽。

雲林檢調查緝詐騙集團案，過程中發現其中陳姓嫌犯的哥哥為林園分局陳姓警員，陳員涉嫌與弟弟誘人購買虛擬貨幣，還幫忙查個資、傳授詐騙話術，因涉嫌洩密、詐欺、貪污、洗錢犯行送辦，且已記2大過免職。

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