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    歐洲用戶大逃亡！馬斯克X平台半年驟減千萬用戶

    馬斯克惹議， X平台歐洲流失逾10%用戶 。（法新社）

    馬斯克惹議， X平台歐洲流失逾10%用戶 。（法新社）

    2025/05/01 08:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕政治新聞網站《Politico》歐洲版報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群媒體平台X，正經歷一波顯著的歐洲用戶流失潮。最新數據顯示，該平台在歐洲的用戶數已從約一年前的1.05億降至目前的9500萬，短短六個月內下滑了10.5%。其中，立陶宛和盧森堡的用戶數更是銳減了四分之一。

    馬斯克自2022年收購推特並更名為X後，對平台規則進行了諸多修改，同時其鼓勵從美國到歐洲右翼政治運動的立場，引發了外界對於X平台放大假訊息與仇恨言論的廣泛批評。報導還提及，馬斯克在美國前總統川普展開第二任期的前一百天內，是其最受矚目的顧問之一。

    自馬斯克接手以來，已有不少知名帳號選擇離開X平台。除了今年一月宣布退出的法國巴黎市政府外，還包括傳奇恐怖小說作家史蒂芬·金（Stephen King）、英國里茲大學（Leeds University）以及英國《衛報》（The Guardian）等多家媒體機構。

    與此同時，歐盟執委會（European Commission）自2023年起便持續針對X平台進行調查，以確認其是否遵守歐盟打擊非法內容和假新聞的相關規範。去年七月，執委會更指控X平台違反了歐盟法律，儘管外界期待已久的具體處罰措施至今仍未公布。

    除了社群平台的挑戰，馬斯克旗下的電動車公司特斯拉（Tesla）近幾個月在歐洲市場的銷售表現也遭遇重挫。數據顯示，特斯拉今年一月和二月在歐洲的銷量與去年同期相比，下滑幅度超過了50%。

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