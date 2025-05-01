今北台變天有雨 下週梅雨鋒面來襲 專家曝「霉雨」機會高

氣象專家指出，預估今日有微弱鋒面掠過北台，中部以北有零星飄雨，高溫微降，明日各地晴時多雲，不過週末大氣不穩定，偶有對流發展。（資料照）

2025/05/01 08:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在經過前2天的好天氣後，今日北台灣將轉雨，氣象專家指出，預估今日有微弱鋒面掠過北台，中部以北有零星飄雨，高溫微降，明日各地晴時多雲，不過週末大氣不穩定，偶有對流發展。下週因「梅雨季」首波鋒面來襲，預測雨可能會連下一整週、天天都下雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日微弱鋒面掠過北台灣、影響輕微；中部以北雲量逐漸增多，偶有零星飄雨的機率。北台灣高溫微降，其他各地區白天仍偏熱。明各地晴時多雲，天氣偏熱；花東及午後中南部山區偶有零星降雨的機率。

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吳德榮表示，週六、下週日各地大致多雲時晴，天氣偏暖、水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後陸上發展的機率高、也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，下週一不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。下週二至週四晨「梅雨季」首波鋒面通過，有局部陣雨或雷雨的機率。且下週四白天起至週六鋒面逐漸北移，台灣在鋒面前，偏暖、水氣多，大氣不穩定，偶有局部性對流在陸地上發展。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬，未來10天「熱帶擾動」模擬路徑在通過菲律賓後，無明顯發展，至於最新美國模式則有部分模擬路徑分布在菲律賓東、西兩側，向北迴轉。兩者不僅路徑不同，與東亞大氣環流的交互作用亦不同，以致末期的模擬不確定性很大，應持續觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，每一年，梅雨鋒面下雨的範圍、持續時間以及累積降雨量，都會因水氣多寡及鋒面移動等環境條件不同，最後結果會有很大的差異；在某些應該出現梅雨降雨的地方，或是某些年份如果沒有梅雨降雨或降雨很少的話，這種現象稱為「空梅」或「短梅」。

「林老師氣象站」說明，若是出現空（短）梅，再加上該年颱風所帶來降水又不豐的話，往往就很容易導致乾旱發生。不過綜觀今年台灣附近環境的變化趨勢，今年「梅雨」應該會是以「霉雨」的機會較高。目前預估下週（5/4至5/10），由於水氣增多，加上鋒面就在台灣附近，環境大氣不穩定，預測雨可能會連下一整週、天天都下雨。尤其是西部地區的降雨，將會是最為集中且連續的。

「林老師氣象站」指出，綜觀今年台灣附近環境的變化趨勢，今年「梅雨」應該會是以「霉雨」的機會較高。目前預估下週由於水氣增多，加上鋒面就在台灣附近，環境大氣不穩定，預測雨可能會連下一整週、天天都下雨。（圖擷自臉書）

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