三中案唯一判有罪恐逃亡 高院命蔡正元戴電子腳鐐

前立委蔡正元。（資料照）

2025/04/25 23:40

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人，被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法，造成國民黨72億多元損害。一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪；前立委蔡正元則被控利用中影股權交易機會侵吞阿波羅公司資產，被依侵占罪判刑3年6月、商會法判刑6月。高等法院今召開審理庭傳喚蔡正元，認定蔡犯罪所得達2億多元，有逃亡動機及可能性，當庭裁定蔡須配戴電子腳鐐。

據了解，高院開庭後，命蔡正元赴法警室配戴黑色的電子腳鐐，並做數度測試，確認收訊正常後，蔡正示今晚近8時才搭車離開高院。

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高院審判長曾淑華、受命法官李殷君、陪席法官張宏任認為，蔡正元被北院依違反侵占罪、商會法，分別判刑3年6月、6月徒刑，且認定犯罪所得高達2億多元，用於支付私人房貸等用途，卻始終否認犯罪，有高額沒收責任，衡情有強烈逃亡動機。

高院審酌，蔡正元先前被限制出境、出海加總期間，幾乎已達法律規定5年的上限，因而未再延長，但蔡正元頻繁入出國境，為確保日後審判程序順利進行，當庭裁定蔡正元必須接受科技設備監控，配戴電子腳鐐、每日電子報到。

高院審理三中案，至今已2年多來，馬英九、蔡正元等被告均做無罪答辯，高院召開審理庭，傳訊蔡、蔡妻洪菱霙與洪父洪信行3人出庭，將擇期傳喚馬英九、張哲琛、汪海清等被告出庭。

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