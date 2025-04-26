揭露石虎肉販售 江和樹挨轟不當曝光「查緝行動全面破局」

民眾黨籍台中市議員江和樹25日質詢揭露有不肖人士疑販售貓犬肉、石虎肉。（江和樹辦公室提供）

2025/04/26 07:52

首次上稿 06:43

更新時間 07:52

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨籍台中市議員江和樹昨質詢揭露有不肖人士疑販售貓犬肉、石虎肉。新竹縣流浪動物珍愛協會發文表示，原定即將啟動聯合收網的查緝行動，因江的不當曝光，導致查緝功虧一簣。江和樹受訪表示，協會人士憂心曝光個資，因此由他代為報案，並非搶功，且揭發是為了儘速阻止其它貓犬被虐殺販賣。

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新竹縣流浪動物珍愛協會昨在臉書發文表示，江和樹為了打造個人「熱心動保」的政治形象，在明知查緝行動尚處於偵查不公開階段的情況下，擅自將協會提供的資料、影像對外公開，違法違規，導致全台查緝行動全面破局，數名嫌疑人潛逃、證據線索散失，並讓參與查緝的人員面臨人身安全風險。

協會指出，在尊重行政體系合作的前提下，他們於內部階段性通報時提供部分資料參考，但協會人員已明確、嚴正地向江和樹重申，「偵查不公開，資料不得對媒體或任何第三方揭露」，但江卻仍自行將資訊釋出媒體，甚至擅自移除影像上的浮水印，將協會蒐集的證據資料冒充為其個人成果。

協會表示，「這不是一場動保的勝利，而是一場以英雄主義包裝的災難與背叛。」他們在全台布局超過7個月，原定即將啟動聯合收網的查緝行動，因江和樹的不當曝光，造成各縣市嫌犯，包含台中、新竹、苗栗、彰化、南投、台南、高雄等地紛紛潛逃，導致查緝功虧一簣，動物遭不法宰殺的證據也因此失去追查機會。

對於動保團體質疑，江和樹接受本報訪問時表示，動保團體23日向他陳情，他馬上通報台中市動保處並交付肉品要求化驗，但協會人士不敢做筆錄，憂心恐曝光個人資料，因此由他代為報案；他認為，「協會之所以會發這篇文是因為沒有提到協會名」。

江和樹︰非搶功、盼速阻貓犬虐殺

江和樹說，所有資料都是該團體提供，也未提到不能對外公開，只有說不要提到協會人士的名字，雙方共同的目標是抓到不肖業者。他強調，作為台中市議員，踢爆台中市問題是他的天職，且協會稱佈局7個月，但動保處在此之前也未接到報案，何來查緝行為？

大甲分局昨表示，外埔分駐所25日接獲動物之家后里園區報案稱23日接獲檢舉，有外籍移工兜售狗肉，檢舉人提供相關影片及肉品證據，經勘驗並循線追查兜售狗肉之嫌疑人所使用的自小客車，車主為越南籍移工泰男（80年次），現為大雅區某公司聘僱的勞工，已通知該泰姓男子由聘任公司陪同至本分局外埔所製作嫌疑人筆錄，並依法移送相關單位偵處。

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