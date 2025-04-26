3縣市大雨特報！北東濕涼明回溫 下週一鋒面再襲

今天東北季風影響伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，中部、東南部地區及金、馬則有局部短暫陣雨，南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。（資料照）

2025/04/26 06:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（26日）東北季風影響伴隨華南雲雨區東移，今晨氣象署對基隆、新北、宜蘭發布大雨特報，北部及東半部有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，戶外活動請攜帶雨具。

至於中部、東南部地區及金、馬則有局部短暫陣雨，南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨，今晚起台灣西半部及澎湖、金門轉為多雲的天氣，但東半部仍有局部短暫陣雨。

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今日氣溫方面，北部、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚亦涼，預測低溫在中部以北及東北部約18至21度，其他地區22至23度，白天北部、東北部及東部高溫約23至25度，其他地區約27至31度，南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。

氣象署提醒，東北風偏強，氣象署對桃園以南等14縣市發布陸上強風特報，提醒桃園至台南、恆春半島及綠島、澎、金、馬局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，中部以北降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉好，南部污染物仍稍易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部局部地區可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週日東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，東北部及東部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後北部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

下週一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下週二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週三東北季風減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫回升；各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週四、下週五東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 23 21 ~ 28 25 ~ 29 22 ~ 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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