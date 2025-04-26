教宗方濟各葬禮大咖雲集 搶佔第1排竟是這國總統

民眾25日湧入梵蒂岡聖伯多祿大教堂，瞻仰教宗方濟各遺容。教宗葬禮將於26日舉行。（歐新社）

2025/04/26 00:12

〔編譯張沛元／綜合報導〕多位君主、總統與政要已確定出席26日羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮，誰該坐哪不是只看個人地位與國家實力，還得視國名的法文字母順序而定；因此美國總統川普雖然無法坐到第1排，但應該也不會太差；至於信奉天主教但並非官方代表團成員的美國前總統拜登，其座位據信會較靠後。

梵蒂岡25日表示，約130個外國代表團表示，希望出席在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行的葬禮，預料當天會有更多代表團參加；已確認出席的國家元首約50位，包括川普與10位在位君主。

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儘管與會者不乏國際級的重要人物，但所有外國領袖都得排在阿根廷與義大利之後，並按照法文字母順序入座。競選時曾對教宗出言不遜的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），之所以能搶佔第1排，是拜方濟各出身阿根廷之賜；至於包圍梵諦岡的義大利之所以排上第2好位，除了該國承認梵諦岡主權國家地位，也因為教宗是羅馬主教與義大利首席主教。

接下來，義大利之後的國家代表團的座位安排，則將按照早年被視為外交語言的法文、而非各國母語的字母順序而定。所以美國（United States）是E開頭的Etats Unis，德國（Deutschland）是A開頭的Allemagne，荷蘭（Nederland）則是P開頭的Pays-Bas。

在此同時，王室成員又享有優先權，因此在位君主——如西班牙、比利時與摩納哥等國的國王、女王與親王等王室成員——會比其他國家元首坐得更靠前。但宗教信仰則不影響座位安排。梵蒂岡已證實，座位安排與該王室是否信奉天主教無關。

王室入座後才輪到各國元首。儘管方濟各曾批評川普的移民政策，但川普仍能憑藉法文字母E開頭坐在較前面，以及不會與烏克蘭（英、法文皆為U開頭）總統澤倫斯基坐得太近。至於總被川普掛在嘴邊罵的拜登，儘管是虔誠的天主教徒，然因並非美國官方代表團成員，據信將與其他貴賓坐在更後面的位置。

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