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徐巧芯曝外交密件成被告 北檢分他字案查洩密

外交部條約法律司副司長許柏逸7日帶著相關資料，到北檢告發徐巧芯涉犯公務員洩漏國防以外機密罪。（記者吳昇儒攝）

外交部條約法律司副司長許柏逸7日帶著相關資料，到北檢告發徐巧芯涉犯公務員洩漏國防以外機密罪。（記者吳昇儒攝）

2024/05/09 16:36

〔記者吳昇儒／台北報導〕國民黨立委徐巧芯公開揭露外交部送交立院的密級文件部分內容，前日被外交部告發涉犯公務員洩漏國防以外機密罪。據悉，台北地檢署認為，徐公布的非屬國家或國防機密等級，已分他字案，將徐巧芯列為被告。

立委徐巧芯近日指控台捷簽定「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係瞭解備忘錄（MOU）」是密約，間接影射介入捷克當地政黨政治，甚至揭露外交部送立法院的密級文件部分內容。引發行政院院長陳建仁、外交部長吳釗燮批評，認為此舉非但傷害主權及外交，且已踩到法律底線。

外交部條約法律司副司長許柏逸7日帶著相關資料，到北檢告發徐巧芯涉犯刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外機密罪，並表示台灣與捷克援助烏克蘭禁得起考驗，相關預算都有經過立法院審議，且相關文件也送立法院查照。此案相關資料及文書都被外交部列為密等，很可惜徐巧芯委員知法犯法，玩法弄法，將公務機密公諸於媒體面前，視公務機密保護為無物。

而台灣基進黨秘書長吳欣岱也於6日向台北地檢署告發徐巧芯涉犯洩漏國家秘密罪、公務員洩漏國防以外祕密等罪。

台北地檢署收案後，認為兩件告發案的犯罪事實相同，而內容並未涉及非屬國家或國防機密等級，因此分他字案，併案由檢肅黑金專股檢察官偵處。

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