雄檢起訴蘇丹紅案主謀李彥廷 高市衞生局：已裁罰8172萬

雄檢起訴李彥廷並查扣名下1億3千萬財產。（資料照）

2024/05/09 15:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕「蘇丹紅」風暴主謀台商李彥廷，涉利用名下的6家食品公司，自中國進口「毒辣粉」至台灣二次混料加工，再出貨下游廠商，雄檢今依詐欺、食安法等罪起訴李男6人，建請法院從重量刑並科處12億元罰金，高市衛生局今表示，已陸續裁罰8172萬元行政罰鍰，強調護食安追罰絕不手軟。

衞生局表示，針對辣椒粉檢出蘇丹紅成分產品，除積極查獲逾期食品36項等各項違規情事，共依照食品安全衛生管理法規定累計裁罰7772萬元，另持續追查出所產製的冬菜產品，也涉及標示不實，依據食品安全衛生管理法第28條第1項重罰，開罰400萬元併移送高雄地檢署偵辦，總計遭到行政罰鍰8172萬元。

請繼續往下閱讀...

此外，高雄市衛生局於稽查調查過程中，查得該相關企業進口的香麻辣粉產品產地涉嫌虛偽不實，產地標示為台灣，但實際為中國製，全數皆出貨給委託在外縣市的製造業者詹x有限公司，全案主動移請高雄地檢署併案偵辦。

衛生局也將依據高雄地檢署起訴書偵辦結果，後續針對該公司香麻辣粉產品產地標示不實部分，予以嚴懲重罰，併將移請詹x有限公司所在的衛生機關，進行產品疑義調查與後續處置。

據了解，檢警調目前已查扣李男名下1億3480萬元的財產，並算出不法犯罪所得約4千萬，今偵結後依詐欺、食安法等罪起訴李男6人，建請法院從重量刑並科處12億元罰金。

雄檢起訴蘇丹紅案主謀李彥廷請求從重量刑，高市衞生局表示已裁罰8172萬元。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法