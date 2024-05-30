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讓賭客邊看邊下注 博弈集團「爬蟲技術」竊賽事畫面侵權8.3億元

警方搜索設於中市北屯區等2處機房，查扣的伺服器等各項設備。（圖由警方提供）

警方搜索設於中市北屯區等2處機房，查扣的伺服器等各項設備。（圖由警方提供）

2024/05/30 15:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局電信偵查大隊今天（30日）宣布偵破1個體育賽事的非法博弈平台，該集團博弈提供投注體育賽事簽賭之外，還用網路「爬蟲技術」，竊取國內外體育賽事電視台訊號源，線上直播給賭客一邊免費收視，一邊繼續加注賭資，藉此增加投注金額，警方傳喚洪姓工程師等18人，中華職棒大聯盟及愛爾達公司等2公司提出侵權告訴，估計侵權金額逾8.3億元。

警方是從去年11月至今年5月，陸續搜索位於台中市的北屯的機房據點共2處，查扣現金21萬餘元，電腦主機31台、伺服器4台、工作手機、筆電、分享器與網路電磁紀錄等證物，全案依刑法經營賭博罪、違反著作權法等罪名移送台中地檢署偵辦，涉案體育直播平台皆已關閉。

電信偵查大隊指出，這個非法博弈平台，除提供各種體育賽事博弈投注玩法外，也同時提供直播運動賽事服務，賭客可於比賽期間繼續加注（俗稱走地），至於直播賽事的影音畫面來源，是法博弈公司利用「網路爬蟲技術」，竊取中華職棒、愛爾達等國內外體育賽事的訊號源，透過線上直播公開讓賭客玩家免費收視，與傳統網路賭博運作方式不同，以此噱頭吸引會員加入簽賭，增加投注金額。

該集團非法直播哪些賽事？警方調查，包括愛爾達體育台的法國網球公開賽、英格蘭足球超級聯賽、北京冬季奧運會等，以及中華職棒的一、二軍賽事，估計侵權金額逾8.3億元，不過，警方依經營賭博等罪名移送18人，檢方裁定請回。

何謂「網路爬蟲技術」？網路資料顯示，此技術又稱為網路蜘蛛，是透過搜尋引擎，下載網際網路的內容，製作成索引，可以是自動存取網站並取得資料，Google本身亦可視為「網路爬蟲」的一種，但上述非法博弈平臺卻是用此技術竊取賽事的影音訊號，再公開給賭客觀看，至於警方如何追蹤到中市北屯機房？警方指出，是透過竊訊行為模式分析，再加上網路逆向追蹤技術，進而追蹤到竊取訊號的機房位置。

警方搜索機房，並檢視博弈集團用網路「爬蟲技術」竊取賽事的資料。（圖由警方提供）

警方搜索機房，並檢視博弈集團用網路「爬蟲技術」竊取賽事的資料。（圖由警方提供）

博弈集團線上直播的2023年法國網球公開賽。（圖由警方提供）

博弈集團線上直播的2023年法國網球公開賽。（圖由警方提供）

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