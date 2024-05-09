至少101噸毒辣椒被國人吃下肚 李彥廷開保時捷、住豪宅爽賺黑心財

檢調在高市某大型醫院停車場找到李彥廷紅粉知己女醫師幫忙「保管」的名車。（記者黃佳琳翻攝）

2024/05/09 12:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕不肖商人李彥廷從中國進口摻有蘇丹紅的辣椒粉來台，檢警調查出至少已有101噸的毒辣椒被國人吃下肚，而李彥廷爽賺黑心財，不但平時開保時捷跑車代步，還住在豪宅，甚至疑似還有女名醫當紅粉知己，生活過得相當舒爽。

檢調指出，2021年8月，李彥廷將毒辣椒粉報關進口台灣時，遭食藥署邊境抽驗檢出摻有蘇丹色素三號，貨櫃被退運至香港與中國龙海公司等公司後，李為求減少損失，將貨櫃內的辣椒粉改裝至不同貨櫃內，再以集團津棧公司、廣元公司名義申報再次進口辣椒粉以輸入摻有蘇丹色素之辣椒粉進台，並全數售出與我國下游廠商。

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李彥廷為了規避邊境檢查，2023年2月15日起，陸續以集團公司內尚未於邊境檢查遭檢出蘇丹色素的津棧公司、廣元公司名義，輸入中國龙海公司製造極可能檢出蘇丹色素的辣椒粉，他先將辣椒粉運至香港再轉運至臺灣，並於報關時故意將製造廠標示為「KAVIN SHIPPING LTD」以輸入進台並載運至津棧公司倉庫貯存，再挑選未摻有蘇丹色素辣椒粉等香料樣品送驗，取得合格檢驗報告取信下游廠商。

檢警調估算，李男至少從中國進口101噸毒辣椒來台，且已全部被國人吃下肚；除了毒辣椒外，李男名下的釜山公司，也從2021年3月起，向中國龙海公司進口大陸地區製造的冬菜來台後，直接分裝並虛偽標記產地，假冒成台灣生產的高麗菜、產地為台灣的冬菜，再分別出貨至實體店家或於「牛王」平台及「初衣食伍公司」電商平台網頁上行銷，總計實體店及電商平台共售出711萬餘元。

李男多年來爽賺黑心財迅速累積財富，檢調查出他不但住在豪宅，出入更是以保時捷跑車代步，甚至出事後，還有一位在某大型醫院的女醫師替李彥廷「保管」名車在醫院地下停車場，兩人交情之好讓人產生諸多聯想，目前雄檢已查扣李彥廷名下1億3千多萬元的財產，未來扣掉犯罪所得3994萬及衛生局裁罰的8172萬，要讓李彥廷一次把賺來的黑心錢吐光光。

李彥廷從中國進口冬菜卻偽裝成台灣生產製造欺騙消費者。（記者黃佳琳翻攝）

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