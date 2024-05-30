未變性「尼莫」身分證想變更「女變男」被拒 提告勝訴

未變性「尼莫」想要身分證「女變男」，向北高行提起行政訴訟。（資料照）

2024/05/30 12:05

〔記者溫于德／台北報導〕未摘除性腺器官（指未變性）的跨性別者「尼莫」，前年赴台北信義區戶政事務所申請身分證變更性別為男性被拒，決定委託律師提起行政訴訟，成為全台第一起未經手術請求變更登記「女變男」的案件。台北高等審結，今判尼莫勝訴；可上訴。判決理由尚待法院提供。

台灣伴侶權益推動聯盟說，尼莫從小就認知自己是一個男孩子，也在經過不少掙扎後，決定跨出去做自己並開始補充男性賀爾蒙，然尼莫曾因其他疾病開過大刀，若再進行其他手術恐危及生命，因此尼莫沒有辦法符合現行變更性別登記須完成性器官拆除手術的條件。

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前年6月尼莫在伴侶盟律師團的協助下，赴戶政事所申請變更性別登記被拒，後經訴願同樣被內政部拒絕，尼莫決定提起本件行政訴訟。全案歷經長達19個月開庭審理，定今天宣判。

尼莫委任律師潘天慶說，尼莫因為健康因素與經濟條件，屬於無力符合性別變更要件的跨性別者，但即便尼莫沒有手術，也無礙認定尼莫的男性認同，國家應該要承認尼莫的性別變更情求。

尼莫委任的另一名律師許秀雯表示，尼莫提出的證據足以證明尼莫有穩定的男性性別認同，且內政部過去透過函釋要求手術證明與精神科醫師診斷證明，已明顯為分法律保留原則、比例原則、平等原則。

許秀雯強調，目前國際上約有50個國家或法域不要求性器官摘除證明（免術換證），其中有20個左右國家不要求提出任何醫療或非醫療證明且不需經法院判決（自由換證），如果加上4月剛通過新法的德國和瑞典，那就是22個自由換證的國家了，盼北高行能在既有證據下，肯認尼莫的性別變更請求。

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