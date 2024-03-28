「蘇丹紅」主謀李彥廷消失4小時 2千多萬現金藏前妻家天花板

國內「蘇丹紅」風暴主謀李彥廷把2千多萬元的現金藏在前妻家的天花板被檢調查扣。（資料照）

2024/03/28 15:35

保時捷被女醫師開走 檢調正釐清2人關係

〔記者黃佳琳／高雄報導〕被檢調指控是國內「蘇丹紅」風暴主謀的台商李彥廷，本月12日一度行蹤成謎，遭檢方開拘票尋人後落網；據悉，李彥廷「消失」的4小時期間，把2千多萬現金藏到剛離婚的前妻家天花板，名下的保時捷跑車，也交給任職高雄某大型醫院的女醫師，被女醫師開到醫院停車場「保管」，至於李與該名女醫師的關係為何，仍待檢調進一步釐清。

致癌物「蘇丹紅」風暴引發國人食安危機，檢調查出幕後主謀47歲台商李彥廷成立10家公司分散查緝風險，檢方9日依違反食安法聲押李男和前妻姊吳女，但法官裁定兩人80萬和20萬元交保；檢方不服抗告，高雄高分院裁定發回地院重審，李男和吳女在二次聲押庭上被法官裁定羈押禁見。

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二次羈押庭召開前夕，檢調掌握到李彥廷偷偷把銀行帳戶的1千多萬元現金領出，檢方傳喚他到案說明為何領取大筆款項時，李無故失聯，檢方立即開出拘票尋人，4小時後，李在前妻家門口落網，當專案小組問他把錢藏去哪裡時，李說錢放在名下的保時捷車裡，但車子不知被誰開走，下落不明。

由於李男不肯透露金錢流向，專案小組成員調閱全市路口監視器畫面，發現李男的保時捷名車竟被高雄某大型醫院的女醫師開到醫院停車場「保管」，當專案人員找到人、車時，並沒有在車上找到1千多萬現金。

專案小組不死心，重新爬梳案情，最後竟在李男前妻（本月7日離婚）家中的天花板上，找到2千多萬現金；雄檢對此不願證實，但目前檢方已查扣李彥廷名下價值1億多元的房產，除持續追查「蘇丹紅」來源及流向外，並勾稽相關單據，要釐清李男是如何透過販售調味料「發家致富」。

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