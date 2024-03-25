蘇丹紅案主嫌李彥廷和大姨子羈押 2人提抗告被駁回

蘇丹紅案主謀李彥廷和吳女遭羈押提起抗告，被高雄高分院裁定駁回。（資料照）

2024/03/25 12:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕「蘇丹紅」食安風暴一案，津棧國際實際負責人李彥廷，涉嫌自中國進口、製造有毒辣椒粉，李和大姨子吳正言被地院更裁羈押禁見，公司謝女則25萬元交保，李男、吳女提起抗告，而檢方也針對謝女提抗告，高等法院高雄分院上午均裁定駁回。

據了解，被告李男涉嫌以親友名義，在台灣成立津棧、佳廣、龍海同記等10家公司外，另在中國成立同名「龍海同記食品有限公司」，由李妻胞姊吳正言、謝姓女子等人分別擔任公司倉管、品管及會計，他則為台灣公司實際負責人。

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李嫌先在中國以當地公司名義，向農村收購製造辣椒粉原料，進行初步加工後，再販售給台灣公司，並在國內進行第2次混料加工，轉售下游廠商。

3月9日，雄檢認為李男、吳女和謝姓女職員3人，涉案情節重大，聲請法院羈押禁見，法官裁定李男80萬交保、吳女及謝姓女員工各20萬元交保，承辦檢察官不服，正式提起抗告，高雄高分院撤銷裁定發回後，地院更裁李和吳女羈押禁見，謝女則改為25萬元交保。

李、吳女不服提起抗告，雄檢也針對謝女部分提起抗告，高雄高分院認為原審裁定並無不當，兩造均駁回並定案。

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