為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

蘇丹紅案主嫌李彥廷和大姨子羈押 2人提抗告被駁回

蘇丹紅案主謀李彥廷和吳女遭羈押提起抗告，被高雄高分院裁定駁回。（資料照）

蘇丹紅案主謀李彥廷和吳女遭羈押提起抗告，被高雄高分院裁定駁回。（資料照）

2024/03/25 12:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕「蘇丹紅」食安風暴一案，津棧國際實際負責人李彥廷，涉嫌自中國進口、製造有毒辣椒粉，李和大姨子吳正言被地院更裁羈押禁見，公司謝女則25萬元交保，李男、吳女提起抗告，而檢方也針對謝女提抗告，高等法院高雄分院上午均裁定駁回。

據了解，被告李男涉嫌以親友名義，在台灣成立津棧、佳廣、龍海同記等10家公司外，另在中國成立同名「龍海同記食品有限公司」，由李妻胞姊吳正言、謝姓女子等人分別擔任公司倉管、品管及會計，他則為台灣公司實際負責人。

李嫌先在中國以當地公司名義，向農村收購製造辣椒粉原料，進行初步加工後，再販售給台灣公司，並在國內進行第2次混料加工，轉售下游廠商。

3月9日，雄檢認為李男、吳女和謝姓女職員3人，涉案情節重大，聲請法院羈押禁見，法官裁定李男80萬交保、吳女及謝姓女員工各20萬元交保，承辦檢察官不服，正式提起抗告，高雄高分院撤銷裁定發回後，地院更裁李和吳女羈押禁見，謝女則改為25萬元交保。

李、吳女不服提起抗告，雄檢也針對謝女部分提起抗告，高雄高分院認為原審裁定並無不當，兩造均駁回並定案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘇丹紅主謀交保 立委怒批恐龍法官／法界：證據雖已充分保全 但法官個性保守、不符合民意期待
2024/03/13 05:30

蘇丹紅主謀交保 立委怒批恐龍法官／法界：證據雖已充分保全 但法官個性保守、不符合民意期…
「蘇丹紅」主謀李彥廷交保檢方抗告成功 高雄高分院發回更裁
2024/03/12 19:28

「蘇丹紅」主謀李彥廷交保檢方抗告成功 高雄高分院發回更裁

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
蘇丹紅事件延燒！蔡清祥要求擴大從嚴偵辦 業者應回收下架
2024/03/11 12:58

蘇丹紅事件延燒！蔡清祥要求擴大從嚴偵辦 業者應回收下架
6.5萬公斤蘇丹紅辣椒粉擴大流向25業者 台南老牌醬園也中鏢
2024/03/06 20:23

6.5萬公斤蘇丹紅辣椒粉擴大流向25業者 台南老牌醬園也中鏢

49萬即簽約住近市府站
蘇丹紅延燒 中市4業者1177公斤辣椒粉製成逾6291公斤產品全下架
2024/03/05 19:57

蘇丹紅延燒 中市4業者1177公斤辣椒粉製成逾6291公斤產品全下架
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播