蘇丹紅事件延燒！蔡清祥要求擴大從嚴偵辦 業者應回收下架

蘇丹紅辣粉事件延燒，引起食安疑慮，蔡清祥今出席跨部會會議，要求檢察機關擴大從嚴偵辦，業者應回收下架。（記者楊國文攝）

2024/03/11 12:58

〔記者楊國文／台北報導〕黑心蘇丹紅辣椒粉事件延燒全台，不少已製成沙茶醬等相關產品，銷往餐飲等業者，引發食安疑慮，法務部長蔡清祥繼上週指示高檢署「打擊民生犯罪督導小組」啟動查緝不法外，今日上午亦與高檢署檢察長張斗輝召集衛福部等機關召開專案會議，將擴大追查並從嚴查辦，蔡清祥呼籲，所有使用到蘇丹紅的加工廠商，務必要回收或下架，有購買到食品添加物民眾，不要再使用。

蔡清祥也指出，高雄地檢署日前聲押蘇丹紅案廠商津棧國際負責人李彥廷及其員工，但李等人獲高雄地院交保，檢方今天上午已向高雄高分院提起抗告；高檢署檢察長張斗輝亦強調，新北、雲林、南投、高雄等4個地檢署已全力投入偵辦中。

請繼續往下閱讀...

法務部長蔡清祥一早參與高檢署召開的「蘇丹紅事件跨部會聯繫平台會議」，與行政院食品安全辦公室、衛福部等單位研商，將透過行政機關及司法機關的跨部會通力合作，達成強化聯繫通報、全面追查不法、建立下架機制，並從嚴追究刑責、溯源查緝斷根。

蔡清祥會後指出，已指示相關檢察機關要擴大偵查，全力以赴。對於所涉及到上游的廠商、進口的廠商，一定要依法嚴辦，至於流向下游的部分，將與縣市衛生局，以及中央的食藥署共同合作，依法偵辦。

蔡清祥強調，對於摻偽的行為，如果明知道它是危害身體的添加物，卻仍然使用，刑度或處罰太輕的話，法務部會建議主管機關加重處罰，共同維護國人的食品安全。

蔡並呼籲相關業者，如販售商品有使用相關廠商的違規原料，應自行下架、通報衛生機關，以免觸法，高檢署將督導相關地檢署就下架、溯源、從重究責不法、查扣犯罪所得等。

官員指出，食品安全衛生管理法對於摻偽、假冒、違法添加採重罰政策，最高可處7年徒刑、併科8000萬元以下罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法