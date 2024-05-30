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首頁　>　社會

彰化住宅大樓火警 男子10樓墜落命危

消防人員出動雲梯車高樓搶救火警。（記者張聰秋攝）

消防人員出動雲梯車高樓搶救火警。（記者張聰秋攝）

2024/05/30 16:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天下午1點45分，彰化市中正路一段一處住宅大樓發生火警，消防人員迅速趕到現場，從10樓冒出濃煙與火苗的地方進入佈線搶救，火勢迅速撲滅，但在1樓地面發現1名男子倒臥在血泊中，已無呼吸心跳（OHCA）緊急送醫，截至下午3點18分仍在搶救中。起火和男子墜落的原因，尚待進一步調查。

經查，該名32歲男子是該大樓的租客，火警起火點為其租住的10樓套房。該大樓位於彰化市蛋黃酥名店「不二坊」斜對面，火警發生時，消防人員封閉車道進行救火，但民眾仍在騎樓排隊，火警引來附近商家和居民圍觀，議論紛紛男子墜落原因。

消防人員進入起火房間察看，發現屋內床墊等家具被燒毀，牆壁一片熏黑，疑似床墊起火。所幸火勢不大，迅速被撲滅。但消防人員從窗戶往下看，發現32歲的男租客倒臥在1樓地面，原因不明。

大樓住戶表示，先聽到疑似講電話的吵架聲，接著傳來重物墜落地面的巨大聲響。1樓遮雨棚被撞凹，男子倒臥地面，不省人事。

彰化縣消防局表示，大樓起火原因需要鑑定調查，並已通報警方調查男子墜樓原因。

這起住宅大樓火警，消防人員立即出動3個消防分隊前往救援，火勢於下午2點13分撲滅。詳細起火和墜樓原因仍待進一步調查。

警方在大樓後方1樓地面發現男子倒臥其中。（記者張聰秋攝）

警方在大樓後方1樓地面發現男子倒臥其中。（記者張聰秋攝）

大樓1樓遮雨棚鐵架被撞凹痕跡。（記者張聰秋攝）

大樓1樓遮雨棚鐵架被撞凹痕跡。（記者張聰秋攝）

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