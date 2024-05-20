屏東市頂宅街民房火警 救出受困3樓男子
2024/05/20 15:25
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市頂宅街250巷1戶民宅今天中午約12點許發生火災，消防局獲報前往灌救，救出1名受困在3樓的男子，火勢於30分鐘後就熄滅，起火原因還要進一步調查。
屏東縣消防局今天中午12點許接獲屏東市頂宅街250巷內一棟民宅火警，立即派遣屏二、屏東、麟洛分隊各式救災車輛8車18人到場，發現起火在1樓，3樓陽台則救下1名男性，並沒有受傷也未送醫，火勢則在30分鐘後就撲滅，起火原因正進一步調查。
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〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市頂宅街250巷1戶民宅今天中午約12點許發生火災，消防局獲報前往灌救，救出1名受困在3樓的男子，火勢於30分鐘後就熄滅，起火原因還要進一步調查。
屏東縣消防局今天中午12點許接獲屏東市頂宅街250巷內一棟民宅火警，立即派遣屏二、屏東、麟洛分隊各式救災車輛8車18人到場，發現起火在1樓，3樓陽台則救下1名男性，並沒有受傷也未送醫，火勢則在30分鐘後就撲滅，起火原因正進一步調查。
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