屏東市頂宅街民房火警 救出受困3樓男子

屏東市頂宅街一幢3層樓民宅火警，消防人員爬到樓上救人。（屏東縣消防局提供）

2024/05/20 15:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市頂宅街250巷1戶民宅今天中午約12點許發生火災，消防局獲報前往灌救，救出1名受困在3樓的男子，火勢於30分鐘後就熄滅，起火原因還要進一步調查。

屏東縣消防局今天中午12點許接獲屏東市頂宅街250巷內一棟民宅火警，立即派遣屏二、屏東、麟洛分隊各式救災車輛8車18人到場，發現起火在1樓，3樓陽台則救下1名男性，並沒有受傷也未送醫，火勢則在30分鐘後就撲滅，起火原因正進一步調查。

屏東市頂宅街一幢3層樓民宅火警，消防人員救出一名男子。（屏東縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法