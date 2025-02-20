東北季風增強！週五北部白天高溫下降 3地區防局部大雨

週五基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。（資料照）

2025/02/20 21:44

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（21日）鋒面通過及東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；明天北部高溫下降，約16到18度，中南部及花東地區約21到25度，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週五北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其中在，中部山區亦有零星短暫雨；今晚台南以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，下午起新竹至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9到10級強陣風，新北、桃園沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，夜晚清晨各地低溫約14到17度，明天北台灣高溫相較於今天下降，不過中南部及花東地區感受上仍較溫暖，約21到25度，澎湖全天14到17度、金門12到16度、馬祖8到11度。

天氣風險公司指出，週五鋒面通過後，東北季風增強，配合降雨增多的影響，北台灣溫度將會下降轉涼，台南以北到宜蘭的空曠地區早晚低溫有機會降到10度或以下。周末 另一波大陸冷氣團南下，各地溫度有轉冷的趨勢，早晚有7-9度低溫發生的機會，務必要注意做好保暖防寒的準備。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週五清晨起鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；清晨桃園至高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，中南地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週五北部高溫下降，約16到18度，中南部及花東地區約21到25度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，中南地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法