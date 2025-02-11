刮刮樂中10萬只拿到4萬！彩券行遭疑A錢道歉 台彩祭懲處

女子過年期間買刮刮樂中了10萬，怎料彩券行只給4萬，女子認為店家故意A走獎金，憤而PO網控訴。示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/02/11 17:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕春節期間，不少人都會去買刮刮樂試試手氣。不過近日卻有一名女網友在網上抱怨，她在新北土城某間彩券行買刮刮樂中了10萬元，店家卻只給她4萬元，越想越不對勁上網爆料。對此，當事店家出面致歉，宣稱過年太忙導致出錯，並非故意要A走獎金；台灣彩券官方今天（11日）做出回應，表示已對涉事店家祭出處分。

一名女網友本月7日在Threads上PO文，她和家人大年初二在土城一間彩券行，買了5張2000元的刮刮樂，其中一張使用台彩APP掃描QR-Code之後跳出「恭喜中獎」、「總獎金超過5萬元」的通知，開心地拿給店家兌獎，彩券行老闆確認後跟她說，中獎金額為5萬元，扣完稅後給了4萬元。但原PO回家越想越不對勁，跟親友分享才知道原來2000元的刮刮樂，並沒有5萬元的獎項，驚覺被店家A錢，憤而上網披露此事。

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這件事曝光後隨即引發熱議，當事店家事後出面致歉，對外聲稱過年期間太忙碌，他們在兌獎時都是依照電腦顯示給獎金，用手機掃描中獎刮刮樂就是跳出5萬元，到了晚上算帳，才知道中獎人中了10萬，並不是故意要A走中獎人的獎金，強調已補給中獎人剩下的金額並道歉。台彩今天也表示，台彩指出，跟經銷商了解狀況以及調查後，認為確有疏失並祭出懲處，給予這家爭議彩券行停機8日的處分，並從11日上午7點開始執行。

目前原PO已將原本的爆料文隱藏起來，另發一篇文表示，「謝謝大家對這次刮刮樂事件的關注與關心，不曉得這篇文會引起這麼大的迴響，很多網友熱心協助我們如何自保。經過此事件我們會更加謹慎留心，如今事情已經處理完畢，店家也退錢了。我知道老闆對於新聞的回覆與我手頭上的證據有些出入，所以該店家我未來不會再去消費，我外公人很好，他始終相信人性是本善的，只是一時貪念興起，希望不要越燒越大，所以我選擇把文章典藏起來了。」

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