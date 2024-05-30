勇！苗栗興華高中角力選手路過6進火場 救出受困7旬老翁

苗栗縣立興華高中2年級角力隊選手林雅各英勇衝入失火民宅，救出受困屋內的70歲賴姓老翁，自身也因吸入濃煙嗆傷送醫治療。（興華高中提供）

2024/05/30 10:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立興華高中2年級角力隊選手林雅各昨（29）日清晨4點多出門準備晨訓，在住家附近一家便利超商買早餐時，發現旁邊的民宅冒出濃煙，並聽見屋內有敲打聲，林雅各眼見狀況緊急，6次冒險衝入屋內，成功救出受困的70歲賴姓老翁。2人都因吸入濃煙嗆傷，送往為恭紀念醫院救治，目前住院治療，狀況穩定；縣長鍾東錦今天下午將前往慰問。

興華高中校長胡文生表示，林雅各為高二角力選手，昨天清晨準備到學校參加晨訓前，在頭份市親民路一家超商買早餐，突然聞到燒焦味，發現超商旁一戶民宅冒煙，隨即請超商店員通報119。

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不過，林雅各聽見屋裡傳出敲打聲，隨即進屋內找人，進去2次都沒找到，第3次進入發現屋主賴姓老翁，但濃煙太嗆鼻又跑出來，他不放棄努力再設法救人，直到第6次進入火場才把老人家背出來；但林雅各吸入不少濃煙，意識開始模糊，隱約聽見救護人員呼喚，再清醒過來已經是送醫之後的事。

苗栗縣政府消防局昨天清晨4點43分獲報，調派消防人車前往救援，到場後先將林雅各及賴姓老翁送醫，5點多火勢撲滅，初步調查為炊事不慎引發。

林雅各及賴姓老翁經送往為恭紀念醫院接受高壓氧治療，狀況恢復穩定，住院觀察。鍾東錦獲悉林雅各英勇救人事蹟，預計今天下午4點前往醫院慰問及探視賴姓老翁。

苗栗縣頭份市一戶民宅昨天清晨失火、濃煙狂冒，正在附近買早餐的縣立興華高中角力選手林雅各發現，衝入屋內救出受困老翁，消防隊員滅火後初步調查為炊事不慎引發。（苗栗縣消防局提供）

苗栗縣頭份市這戶民宅昨天清晨失火、濃煙狂冒，消防隊員滅火後初步調查為炊事不慎引發。（苗栗縣消防局提供）

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