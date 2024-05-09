蘇丹紅風暴主謀李彥廷起訴！檢查扣1億3千萬財產 建請法院科罰12億

雄檢查扣李彥廷名下1億3千萬財產。（資料照）

2024/05/09 11:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國內「蘇丹紅」風暴主謀、台商李彥廷名下的6家食品公司，涉嫌從中國進口「毒辣粉」，在台灣進行第二次混料加工後，出貨給下游廠商；檢警調目前已查扣李男名下1億3480萬元的財產，並算出不法犯罪所得約4千萬，今偵結後依詐欺、食安法等罪起訴李男6人，建請法院從重量刑並科處12億元罰金。

雄檢指出，李彥廷是「津棧國際貿易有限公司」、「廣元國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」、「海順國際食品有限公司」、「初衣食伍素食食品有限公司」、「釜山國際貿易有限公司」、「杰展國際食品有限公司」、「龍海同記食品有限公司」等8家公司實際負責人，李男哥哥則是中國「龙海同記食品有限公司」的監事，負責管理中國地區生產及銷售等業務。

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李彥廷先以中國「龍海同記」公司名義，向中國不特定農村收購製作辣椒粉原料並進行初步加工後，再由台灣6家公司向中國龍海同記進貨，在台灣進行第二次混料加工後，出貨給下游廠商。2018年起，李男旗下10間公司陸續被檢出進口產品中含有「蘇丹紅」色素，但李男仍指示繼續向龍海同記進貨，且為規避檢查，除了變更以香港某公司名義為出口商，持續自中國進口辣椒粉原料外，6家公司也會調整出貨情況，避免同一家一再被查緝到不法。

2021年間，李男公司曾出貨給小磨坊公司「青辣椒粉」，小磨坊自行委託檢驗公司檢驗，發現檢出「蘇丹紅」色素，退貨給李男公司後，李男竟把同批商品再出貨與另家廠商；此外，知名美食主持人詹姆士所開設的詹醬公司從2020年7月委託佳廣公司加工生產自創品牌「詹粉」香麻辣粉，李彥廷卻以中國龙海公司生產的香麻辣粉進口至臺灣，並直接以詹醬公司提供的包裝袋分裝出貨，讓詹醬公司誤會產品都是台灣自製，因而支付1383萬餘元。

李彥廷為掩飾或隱匿犯罪所得，竟指示前妻吳克敏從公司銀行帳戶提領2831萬，把錢藏在家中天花板，雄檢偵結後，認定李彥廷等6人嚴重損害市場上之交易安全及秩序，破壞人我間之互信，影響消費者權益甚鉅，並嚴重影響詹醬公司之商譽，請予以從重量刑；至津棧公司、廣元公司、佳廣公司、海順公司、初衣食伍公司、釜山公司則建請法院各科以2億元罰金。

另外，高市衛生局前已針對李彥廷及名下公司違反食品安全衛生法之行為，陸續裁罰總計8172萬元行政罰鍰，並移送法務部行政執行署高雄執行分署（下稱高雄執行分署）進行後續執行，為了落實執行行政罰鍰，雄檢也已扣押李男名下1億3480萬元的財產。

檢調在吳女家中天花板找到2千多萬現金。（記者黃佳琳翻攝）

李男前妻家中天花板被蒐出2千多萬現金。（記者黃佳琳翻攝）

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