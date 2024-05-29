反詐音樂暨插畫展 「受害者聯盟」齊聲呼籲臉書廣告應實名制

楊應超（左二）、張榮興（左三）、林明昕（中）、黃世聰（右三）合照。（記者鄭景議攝）

2024/05/29 16:54

〔記者鄭景議／台北報導〕警政署為落實賴清德政府「將打詐列為最優先施政的重點項目」政策，今邀請共同辦理識詐工作的17個中央部會、各大民營機構，以及最常受害，時常被假投資詐騙拿來冒用的投資名人楊應超、黃世聰等，至警察專科學校大禮堂參加「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展，其中楊應超上台致詞時呼籲立法院應儘速修法，要求臉書及Line的廣告應實施實名制，才能有效制止假投資詐騙。

此次「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展，行政院政務委員林明昕、打詐辦公室主任李憲明、新上任的警政署長張榮興與刑事警察局長周幼偉，均親自到場表揚協助攔阻詐欺有功的「識詐高手」。

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張榮興表示，反詐就是他上任後最重要的工作，將結合各部會齊心合作執行打詐，在法律面也已將打詐四法送立法院審查，期透過廣告實名制，以及從源頭加強攔阻，發揮打詐成效；而警察辦理識詐工作要更精準宣導，以入鄉入里、分齡分眾來執行，並聚焦強力深入打擊水房、機房、幕後操控黑道等，以上是未來警察打詐的工作重點，集中能量打擊詐騙。

外資分析師楊應超因自己「投資名人」身分，時常遭詐騙集團拿來冒用身分打廣告，以進行假投資詐騙，他致詞時呼籲立法院，應該要儘速通過打詐四法，尤其臉書及Line廣告假投資太過氾濫，應要儘速立法要求廣告實名制，才能遏止詐騙。

財經專家黃世聰則大讚政府打詐成效，他表示，過去時常有朋友來問他「這個廣告是不是他拍的」，讓他不堪其擾，近年來會這樣問的朋友越來越少，打詐十分有感，網路上的投資廣告幾乎都是假的，詐團也會因應時事進行各式詐騙，打詐功力也需要持續精進，避免社群媒體成為詐欺溫床。

警政署舉辦「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展。（記者鄭景議攝）

新任警政署長張榮興致詞。（記者鄭景議攝）

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