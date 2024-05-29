晴空匯火警引發關注高層樓救災 苗栗消防局：都有定期安檢與消防演練

苗栗縣消防局今年底前將再添一輛雲梯車，屆時全縣將有7輛雲梯車；圖為消防局雲梯車演練。（苗栗縣政府消防局提供）

2024/05/29 17:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹市晴空匯火警引起各界關注高樓層救災能量，苗栗縣議員葉忠倫、周玉滿於今（29）日議會總質詢也都促請縣府消防局強化高樓救災能力及關心雲梯車數量。消防局長匡夢麟表示，縣內有9棟16層樓以上大樓，定期安檢與消防演練；今年底將再添1輛雲梯車，全縣將達7輛；此外，此次支援新竹市出動大型吊車的啟德機械也是縣內協助救災的民間廠商之一。

葉忠倫表示，頭份、竹南地區因人口數成長，大樓建案愈來愈多，有鑑於晴空匯火警等事故，他希望消防局能強化高樓救災能力、重視消防弟兄的出勤安全。同時，他也詢問縣內消防局雲梯車數量與高度是否足夠因應，以及有無和民間機械公司簽訂救災合作。

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周玉滿則說，消防弟兄出任務水裡來、火裡去，與死神搏鬥，竹市2位消防隊員殉職讓人不捨與難過；她希望縣內不論是打火弟兄的裝備，還是勤務制度都一定要加強，很多突發狀況要演練再演練，讓消防弟兄可以因應，避免憾事發生。

匡夢麟表示，高樓救災對消防員是一大挑戰，有鑑於高樓愈來愈多，如何防範是首要關鍵，因此大樓的逃生口、警報系統與滅火器材都要健全，消防局都會定期實施安檢及進行消防演練。

匡夢麟說，苗栗縣目前16層樓以上大樓共有9棟，預估往後也將有20樓以上大樓，目前全縣共有6輛雲梯車，因應竹南、頭份地區大樓數成長，消防局去年再訂製1台，今年底將就位，屆時將有7輛雲梯車，其中2輛可伸長50公尺到達16樓，其餘則可伸長30公尺到10層樓，並也有跟民間12家重型機械、怪手業者合作，提升救災量能，此次支援新竹市出動大型吊車的啟德機械也是廠商之一。

另，匡夢麟說，災害現場指揮官調度也相當重要，因消防局5個消防大隊，先前都只有1名副大隊長，如果大隊長或副大隊長因公務、受訓不在，遇到重大災害事件可能缺乏指揮官，在消防署、縣長鍾東錦支持之下，今年3月起各大隊增設1名副大隊長，提升災害現場應變能力。

啟德機械董事長胡漢龑於27日緊急調度180噸、吊臂可達78公尺的大型吊車，義務支援疏散「晴空匯」大樓火警住戶。（資料照，記者洪美秀攝）

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