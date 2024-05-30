1句「我背後有1支外籍棒球隊」 男子詐得62萬元

彰化地院外觀。（資料照）

2024/05/30 14:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名男子（以下稱A男）不爽女性友人欠他1萬3000元，找林男修理她，林男聲稱「我找外籍棒球隊，2萬元，辦到好」，隔天對A男謊稱，「人已押起來，總共找了5台車，25人修理她，旅館費、車馬費、餐費，你還要付給我70萬元」。A男擔心被反報復或遭「外籍棒球隊」討債，前後共付了62萬元給林男，之後開始後悔，他覺得自己被林男當成提款機，因此到警局報案，在最後一次交款時，警方逮捕林男。該案進入彰化地院審理，林矢口否認詐欺取財，被判2年徒刑。

林男做的是「無本生意」，他假裝自己「很夠力」，可以找到1群逃逸的外勞修理對方，讓警方無從查起，但他也要求A男不能報警，也不可以問對方怎樣，否則對方就知道「你找我們修理她」。其實從到尾，林男都沒有去修理對方，他只靠著「我背後有一支外籍棒球隊」這句話，就讓A男付了62萬元。

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判決書說，林男收到頭款2萬元後，假意向A男索取修理對象的照片，隔天用簡訊告知「已經幫你處理對方，扣留對方3天，車馬費、封口費、旅館費、吃的喝的，3天25個人薪水加5台車油錢，你總共要付給我70萬元」。

林男聲稱，這些逃逸外勞做案，神不知、鬼不覺，保證妥當，但你若不趕快付錢，小心他們去找你。林男還恐嚇A男「你要我死 要死一起死 是你教唆我們的 照片 影片 錄音 我都有」。

A男擔心反被修理，4天內到銀行提領62萬元，當面交給林男。

在法庭上，A男向法官秀出簡訊截圖，證明自己有付錢給林男，但林男矢口否認收到錢，他辯稱，自己只是開出價碼，要考驗一下A男有沒有實力付錢，但事情都沒辦，怎會收到錢。

法官認為，A男不會無緣無故提領那麼多錢，因此認定被告所辯不足採信。法官表示，審酌被告不思以正當方式獲取金錢，詐騙告訴人，致告訴人受有財產上損害，顯然嚴重欠缺法紀及尊重他人財產權之觀念，亦破壞人際間信賴，犯後又毫無悔意，考量其學歷、家庭狀況，判處2年徒刑，犯罪所得62萬元沒收。

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