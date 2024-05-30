為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

1句「我背後有1支外籍棒球隊」 男子詐得62萬元

彰化地院外觀。（資料照）

彰化地院外觀。（資料照）

2024/05/30 14:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名男子（以下稱A男）不爽女性友人欠他1萬3000元，找林男修理她，林男聲稱「我找外籍棒球隊，2萬元，辦到好」，隔天對A男謊稱，「人已押起來，總共找了5台車，25人修理她，旅館費、車馬費、餐費，你還要付給我70萬元」。A男擔心被反報復或遭「外籍棒球隊」討債，前後共付了62萬元給林男，之後開始後悔，他覺得自己被林男當成提款機，因此到警局報案，在最後一次交款時，警方逮捕林男。該案進入彰化地院審理，林矢口否認詐欺取財，被判2年徒刑。

林男做的是「無本生意」，他假裝自己「很夠力」，可以找到1群逃逸的外勞修理對方，讓警方無從查起，但他也要求A男不能報警，也不可以問對方怎樣，否則對方就知道「你找我們修理她」。其實從到尾，林男都沒有去修理對方，他只靠著「我背後有一支外籍棒球隊」這句話，就讓A男付了62萬元。

判決書說，林男收到頭款2萬元後，假意向A男索取修理對象的照片，隔天用簡訊告知「已經幫你處理對方，扣留對方3天，車馬費、封口費、旅館費、吃的喝的，3天25個人薪水加5台車油錢，你總共要付給我70萬元」。

林男聲稱，這些逃逸外勞做案，神不知、鬼不覺，保證妥當，但你若不趕快付錢，小心他們去找你。林男還恐嚇A男「你要我死 要死一起死 是你教唆我們的 照片 影片 錄音 我都有」。

A男擔心反被修理，4天內到銀行提領62萬元，當面交給林男。

在法庭上，A男向法官秀出簡訊截圖，證明自己有付錢給林男，但林男矢口否認收到錢，他辯稱，自己只是開出價碼，要考驗一下A男有沒有實力付錢，但事情都沒辦，怎會收到錢。

法官認為，A男不會無緣無故提領那麼多錢，因此認定被告所辯不足採信。法官表示，審酌被告不思以正當方式獲取金錢，詐騙告訴人，致告訴人受有財產上損害，顯然嚴重欠缺法紀及尊重他人財產權之觀念，亦破壞人際間信賴，犯後又毫無悔意，考量其學歷、家庭狀況，判處2年徒刑，犯罪所得62萬元沒收。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
緬甸茶冒充阿里山茶還獲獎 檢方起訴茶商
2024/04/16 11:34

緬甸茶冒充阿里山茶還獲獎 檢方起訴茶商
誆能疏通法檢詐強盜犯85萬 更生協會前理事長又被起訴
2024/03/26 16:51

誆能疏通法檢詐強盜犯85萬 更生協會前理事長又被起訴

地震頻繁 六級抗震建築住安心
法院附近開事務所代寫訴狀 冒牌律師被揭穿慘了
2024/02/03 07:22

法院附近開事務所代寫訴狀 冒牌律師被揭穿慘了
超商店員用假名向蝦皮訂貨 拆包裝取走商品退貨詐財被訴
2024/03/20 16:50

超商店員用假名向蝦皮訂貨 拆包裝取走商品退貨詐財被訴
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播