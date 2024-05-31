川普定罪將入監？紐約法學教授分析可能性

紐約福坦莫大學（Fordham University）法律教授貝德（Cheryl Bader）分析，川普身分特殊，真正入監的可能性非常低。圖為判決前川普支持者手持其相片集氣。（歐新社）

2024/05/31 12:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）「封口費案」34項偽造商業記錄罪名全數成立，7月11日將判刑，最重可處4年徒刑。對此，紐約福坦莫大學（Fordham University）法律教授貝德（Cheryl Bader）分析，綜合川普特殊身分及諸多政治和程序因素，川普真正入監的可能性非常低。

據《衛報》報導，美國前總統川普2016年透過律師以13萬美元（約台幣423萬元）封口費，要求成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）絕口不提與川普床事以免影響選情，曼哈頓刑事法院12人陪審團30日宣判，川普偽造商業記錄等34項罪名全數成立，7月11日即將判刑，最高將面臨4年徒刑。

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對此，紐約福坦莫大學（Fordham University）法律教授貝德（Cheryl Bader）分析，川普是初犯且所有犯行皆為非暴力的書面犯罪，加上他又兼具前總統和共和黨現任候選人身分，維安特勤安排程序複雜，再加上承審法官莫城（Juan Merchan）可能會想要避免過大的政治風波，川普真正入監的機率非常低。

貝德認為，儘管在判刑日當天，川普也不會顯現任何一絲歉意或愧疚。但法官必須考量的是，川普所犯的罪行只是一個技術性的偽造記錄，基本上沒有造成太大損害；或者川普所為已經剝奪了大眾「知」的權利，令人民在投票前無法得知事實真相，換言之對全國最高層級的民主選舉造成了損害。

據悉，檢方、川普律師都將向法院提出量刑建議，觀護人室（probation office）也將提供一份機密分析報告供法官參考。除監禁外，川普所犯的「E級」重罪可處刑罰也包括罰鍰、緩刑、社區服務或以上排列組合。

前曼哈頓區檢察長阿格尼菲洛（Karen Friedman Agnifilo）則向媒體直言，任何川普以外的人犯此罪都會入監，但他個人也樂見川普執行社區勞動服務，如在地鐵站撿垃圾。

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