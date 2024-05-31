競選總統募款活動 川普︰中國若侵台 我會轟炸北京

前美國總統川普日前在一次募款活動中語出驚人，聲稱如果在他任內中國入侵台灣，他會轟炸北京。（法新社）

2024/05/31 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕前美國總統川普日前在募款活動中語出驚人，聲稱如果在他任內中國入侵台灣，或俄羅斯入侵烏克蘭，他會轟炸北京和莫斯科，引起現場捐款人震驚和廣泛關注，中國國防部卅日更直呼這番言論「喪心病狂」。

華盛頓郵報廿八日報導，川普是在全國募款巡迴活動中的某次發言中提到這項建議，川普的發言經常涉及外交政策，以及通貨膨脹和移民問題等其他議題，此一驚人言論反映他一貫的激進風格和強硬立場。

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報導說：「在一次活動中，川普提到如果俄羅斯入侵烏克蘭或中國入侵台灣，他會轟炸莫斯科和北京，這令部分捐款人感到震驚。」針對這番言論，川普競選團隊僅表示支持，並未詳細說明其具體政策和計畫。

中國國防部發言人吳謙卅日被問到這個問題時表示，「如果這一報導是屬實的話，上述言論是非常喪心病狂的」。

總統任內批准對台軍售次數最多

一旦川普重返白宮，台海局勢將出現何種變化？若干親北京專家和媒體指出，川普曾表示，若北大西洋公約組織（NATO）等盟友不支付費用，便需自行承擔防務。因此，未來若川普當選，他可能會放棄台灣。然而，川普任內的國家安全顧問麥馬斯特月初在「日經亞洲」撰文指出，若川普重返白宮，美國仍將致力保衛日本與台灣。

川普在二○一六年贏得大選後不久，便與時任台灣總統蔡英文通話，在任內批准對台軍售的次數，也是美台斷交後歷屆美國總統之最。此外，二○二○年十二月他還簽署「台灣保證法」，呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。

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