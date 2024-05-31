川普在封口費案被判有罪 成為第一位被定罪的美國前總統

美國前總統川普在封口費案被判有罪，成為第一位被定罪的美國前總統。（彭博）

2024/05/31 06:00

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）涉及的封口費案，陪審團週四做出了有罪判決，裁定川普犯有34項罪名，這也使得川普成為美國近250年歷史上第一位在刑事審判中被判犯重罪的前總統。

34項罪名都成立

「封口費案」是川普被指在2016年美國總統大選投票前夕，透過當時的私人律師柯恩（Michael Cohen）支付13萬美元給成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels），以確保她絕口不提曾在2006年時與川普上過床，以免影響川普選情。2023年3月，川普因此案遭紐約大陪審團起訴，被控34項偽造商業記錄罪名。

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綜合媒體報導，由12人組成的紐約陪審團，從週三上午開始，在曼哈頓刑事法院進行審議，並在週四做出判決，認定他犯有偽造商業記錄的34項罪行。

此外，川普還面臨其他三項刑事重罪，但封口案可能是唯一一起在11月大選前得出結論的案件。

川普在判決前猛烈抨擊指出，「我的公民權利完全受到這種高度政治化、違憲和選舉干擾的獵巫行動侵犯」，他在陪審團作出判決的不久前還在他的社群網站上po文表示「我們失敗的國家正在被全世界被嘲笑！」。而在判決發布後，川普走出法院時批評這是一場「被做掉」的訴訟，並強調「真正的審判日是11月5日」（美國總統大選日期）。

法律專家認為，這項定罪雖然可能會對川普的競選活動產生影響，但不會取消他競選總統的資格，且川普幾乎肯定會對判決提出上訴。

美國前總統川普在封口費案被判有罪，成為第一位被定罪的美國前總統。（彭博）

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