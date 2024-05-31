2名美髮設計師被色老闆性侵 忍辱裝針孔讓他「一刀斃命」

美髮店老闆對2名女設計師性侵得逞，設計師偷裝針孔蒐證讓老闆被檢察官聲押。示意圖（資料照）

2024/05/31 12:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2名髮型設計師被色老闆性侵，她們為了取得受辱事證，偷偷在店裡裝針孔攝影機，食髓之味的謝姓老闆果然又在店裡對2女出手，被清楚拍下惡行惡狀，兩女拿著影片向警方報案，雄檢認定謝男有反覆實施犯罪之虞，向法院聲押獲准。

去年8月，在鳳山區某美髮店工作的設計師小琪（化名）下班時間正在打掃店裡環境，謝姓老闆（28歲）藉口要她去後面倉庫幫忙搬東西，竟在倉庫裡對她性侵得逞，小琪受辱後心情大受影響，店內另位設計師小惠（化名）查覺異狀與小琪談心時，小琪說出自己被老闆性侵的過程，小惠竟也說自己剛來上班沒多久，也被老闆性侵過一次。

請繼續往下閱讀...

由於兩女經濟狀況不好，需要一份穩定的工作，她們擔心離職後很難找到工作，於是隱忍下不滿的情緒，但為了給謝男教訓，兩女偷偷在店內裝設針孔攝影機；果然，食髓之味的謝男，再度對2女下手，2女邊閃躲邊靠近攝影機拍攝的範圍，讓攝影機清楚拍下謝男的惡行惡狀。

2女拿到影片後向警方報案，檢警發現，謝男不但對2女伸出鹹豬手，甚至還逼2女摸自己的下體；謝男到案後否認涉案，辯稱自己跟2女是情投意合，沒有性侵或猥褻過她們，但檢方根據影片，發現2女被騷擾時頻繁出現反抗動作，因此不採信謝男說詞，更認定他有反覆實施犯罪之虞，向法院聲押獲准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法