南投地院外擄人辣椒水電擊棒凌虐 殘暴男判刑1年4月

公然揪人在南投地院圍牆外，將開庭完林姓男子擄走凌虐的黃男，目無法紀的行徑，南投地院判刑1年4個月。（資料照）

2024/05/30 14:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕林姓男子因詐騙案到南投地院開庭，黃男聲稱債務糾紛揪4男開2部車，在南投司法大樓外面擄走押到台中，以噴辣椒水、電擊棒電擊等凌虐方式，逼林男處理債務，且不要亂講話，黃男在審理中認罪且和解，南投地院以剝奪他人行動自由罪名，判處有期徒刑1年4月。

黃姓男子疑似詐團黑吃黑案，以林姓男子與他有債務糾紛為由，2021年8月17日下午，得知林男因詐騙案到南投地院開庭，即揪了張、羅、朱、黃等4名男分別開兩部車，從台中到南投地院外，確定林男的車子停在地院外的停車格，即在外守候，等林開庭結束後，林男準備到停車格取車時，黃男即命另兩男強押上車，當時有人目擊而報案。

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黃男對林男噴辣椒水並蒙眼，黃男徒手毆打林男，再以電擊棒電繫，警告林男妥善處理債務，不要亂講話，否則將對其不利。後來林男獲知有人報案，5人再分乘兩部車，先把林男載至另一處，由其中兩人要將林男載回南投，途中被警方攔截。

被黃男揪來的4男由南投地院另案審理，而主導擄人和凌虐討債的另名黃姓男子，在審理過程中坦承因債務糾紛而把人擄走討債，也有動手打人，法官認為，林男到法院開庭遭黃男等人擄走，已嚴重危害社會安全及秩序，並對司法權之正當行使造成莫大危害，揪人擄人暴力相向更是漠視法紀。惟其有坦承犯行，並與告訴人達成和解，因此判處有期徒刑1年4月。全案可上訴。

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