向酒店女求愛不成 男持槍押討6萬分手費反遭砍傷

北市警北投分局今日凌晨在承德路逮獲參與鬥毆犯嫌。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/09 14:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕賴姓男子在酒店結識楊姓女子，昨日邀約對方外出遊玩後，想帶回住處遭拒，竟帶槍押人並要求賠償6萬元；楊女向蘇姓、湯姓男子求助，雙方今日凌晨在北市北投區承德路街頭大亂鬥，賴男拿槍不及反遭對方砍傷。警方據報將參與暴力犯罪的賴嫌等3人當場逮獲，起獲槍枝刀械，均依法究辦。

北市警北投分局是於今（9）日凌晨1時左右接獲民眾報案，指稱在承德路7段有多人持械鬥毆。線上巡邏警網趕抵，發現41歲賴姓男子身上有多處刀傷且流血不止，現場另有33歲蘇男、35歲湯男、26歲楊女和23歲羅女。

請繼續往下閱讀...

警方隨後在賴男車上查獲改造手槍1把、子彈7顆、毒品咖啡包。另在蘇男、湯男身上查獲武士刀、開山刀等相關證物。

警方現場詢問，蘇男等人聲稱是因友人楊女遭賴男控制行動，他們得知後便駕車前往協助，進而衍生衝突。

警方深入調查，賴男是於日前在酒店認識楊女，並將她帶出場。昨晚賴男再將楊女邀約外出遊玩至凌晨，欲將對方帶回石牌住處被拒絕，賴便持槍威嚇，要求給付6萬元作為賠償費。

楊女不得已向羅姓女子求助，羅女再找來蘇男、湯男，雙方約在承德路七段談判，賴男掏槍之際，反遭蘇男、湯男持開山刀及武士刀劃傷。

警詢後，將賴男依違反槍砲、毒品、妨害自由等罪嫌，於今日中午移送士林地檢署。另蘇男、湯男等2人依傷害移送偵辦。

警方查扣改造槍枝及刀械、毒品等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法