租地回填非法廢棄物 環保蟑螂判1年半、沒收不法所得200萬

陳男租地回填非法廢棄物，被判刑1年半，並沒收不法所得200萬元。（資料照）

2024/05/19 13:31

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓男子以免費整地為由向簡姓男子承租土地後，卻回填廢塑膠、塑膠膜、塑膠條及木材等廢棄物，環保局據報查獲，將陳男、簡男及負責載運的殷男和駕駛挖土機的蘇男等人送辦，屏東地院依違反廢棄物清理法將破壞環保的陳男判刑1年6個月，並沒收200萬元不法所得，簡、殷及蘇男則獲判緩刑，須各自向公庫支付8萬元，可上訴。

判決指出，陳男未領取主管機關核發的廢棄物清理許可，卻在高雄地區向業者收費代為清運廢塑膠、塑膠膜、塑膠條及廢木材等廢棄物，不法獲利200萬元，為回填不法廢棄物，陳男以免費整地為誘因，向簡男承租位於三地門鄉的土地，接著指揮殷男駕駛曳引車將收取的廢棄物運進回填，由蘇男負責駕駛挖手機協助整地。

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屏東縣環保局據報後會同警方到場查獲，初估被掩埋8車次數十噸的廢棄物，認為負責管領該土地的簡姓男子非法提供用地，同樣涉及不法，連同陳男、殷男及蘇男等人一併送辦。

屏東地院認為，陳男等4人為圖獲利，破壞環境衛生，實不足取，依違反廢棄物清理法，判處陳男1年6個月徒刑，沒收200萬元不法所得，簡、殷及蘇男3人各判刑1年，緩刑2年，須向公庫支付8萬元。

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