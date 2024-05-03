假清運亂棄置！ 環保蟑螂不法獲利逾5千萬 集團30人送辦

呂嫌集團將廢棄物胡亂棄置。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/03 12:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕保安警察第七總隊今日宣布破獲不肖環保業者「假清運、亂棄置」，未實際清運廢棄物，非法棄置營建等廢棄物以謀取不法暴利，查獲以呂姓主嫌為首等30名嫌犯，並查扣不法獲利5千萬元，均依法送辦。

保七總隊刑事警察大隊接獲情資，新北市八里區非法棄置案件，致使環境髒亂散發惡臭，破壞國土環境並影響民眾健康甚鉅，即與新北市政府環境保護局及法務部調查局新北市調查處等單位共組成專案小組，並報請士林地方檢察署指揮偵辦。

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專案小組歷經數月調查蒐證，發現以呂姓主嫌為首的環保犯罪集團，領有廢棄物再利用許可證，招攬清除、處理及申報等業務，涉嫌偽造車輛軌跡（GPS）蒙蔽環保機關查核，自108年至111年間，與272處廢棄物產源合謀，以跑空單方式，藉以協助營建工地、拆除工程等解除廢棄物列管，賺取高達5仟萬餘元不法利益。

專案小組蒐證完成，多次會同新北市環保局及新北市調處，動用數十名警力，兵分多路前往新北市樹林、北市士林等地區相關涉案廠商、涉嫌人住所搜索，並查扣押帳冊等相關證物。

此外，另為追徵犯嫌等人的犯罪所得，向士林地方法院聲請扣押犯嫌名下財產5千萬元獲准。全案調查完竣，將呂姓主嫌等30人依涉嫌廢棄物清理法，移請士林地方檢察署偵辦。

保七總隊表示，環保清潔業者若以不法方式任意棄置排放嚴重污染環境，除了面臨刑事責任外，犯罪所得亦將會全數追徵。另請民眾如有發現任意堆置、棄置、排放廢棄物污染環境情形，請逕向環保局檢舉專線0800-066666電話反映，保七總隊將全力查緝不法犯罪。

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