馬克宏挨巴掌內幕？他爆料「伊朗女星簡訊」讓第一夫人氣炸

42歲的花拉哈尼是國際知名的伊朗裔法國女演員，曾演出《神鬼奇航》系列電影。（法新社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年5月訪問越南時，被鏡頭捕捉到遭妻子碧姬（Brigitte Macron）推打臉部。如今一本新書指稱，這個舉動的導火線是碧姬發現馬克宏傳給一名「漂亮」伊朗女演員的簡訊。

綜合外媒報導，這起事件去年在網路上瘋傳，由《美聯社》最初發布的影片顯示，當總統專機抵達河內、艙門打開時，馬克宏站在機門口，碧姬的雙手突然出現並朝他的臉推了一把，引發外界猜測兩人的關係出現裂痕。不過，夫妻倆隨後否認，堅稱他們只是在「開玩笑」。

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《巴黎競賽畫報》（Paris Match）政治編輯塔迪夫（Florian Tardif）週三出版的新書《一對幾乎完美的夫妻》（Un Couple （Presque） Parfait），挑戰了官方說法，指稱事件起因是碧姬看到丈夫手機裡有來自伊朗裔法國女演員葛希蒂・花拉哈尼（Golshifteh Farahani）的訊息後，嫉妒情緒爆發。

塔迪夫稱，這項消息源自接近這對夫妻的匿名人士。據稱，被發現的訊息包括馬克宏稱讚花拉哈尼「非常漂亮」、「很有吸引力」，兩人保持了數個月的「柏拉圖式關係」。塔迪夫在宣傳新書時表示，據稱這些訊息內容已經「相當深入」。

不過，根據《巴黎人報》（Le Parisien），一名接近碧姬的消息人士在塔迪夫3月訪問時「斷然否認」相關說法，並堅稱她「從不查看丈夫的手機」。塔迪夫則堅稱：「書中一切都是事實，事實，而且只有事實。」

據報導，作者也曾為此書訪問碧姬。針對引發關注的互動，她表示，當時經歷一趟艱難飛行後「非常疲憊......飛行期間遇到很多亂流，讓我無法入睡。那一刻，我不想下機。他試著逗我笑。他拿水給我，我把他推開。」

42歲的花拉哈尼是國際知名的伊朗裔法國女演員，曾演出《驚天營救》（Extraction）、《謊言對決》（Body of Lies）及《神鬼奇航》系列電影。她也是德黑蘭政權的公開批評者。她先前受訪已否認兩人有婚外情傳聞，今年稍早告訴《觀點》（Le Point）：「我認為有些人缺乏愛，所以他們需要創造這樣的戀情來填補空缺。」

馬克宏夫婦去年發生推臉事件廣受關注，引發外界猜測兩人的關係出現裂痕。（歐新社）

去年5月法國總統專機抵達越南河內，機艙打開時，馬克宏在機門內正準備下機，只見總統夫人碧姬的手突然朝馬克宏臉上硬推一把，讓接機人員吃了一驚，也引發外界猜測兩人關係出現裂痕。（路透）

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