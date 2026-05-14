中國高規格接待川普「勝過普廷」 港媒：以面子換取裡子

美國總統川普13日晚間抵達北京首都機場，中方鋪上紅地毯，並派出國家副主席韓正接機。（路透）

美國總統川普昨晚搭乘「空軍一號」專機抵達中國北京首都機場，中國採高規格由國家副主席韓正接機，港媒報導對此分析指出，這樣的接待規格不僅超過川普首次訪中，也超過對待俄羅斯總統普廷的規格，給足川普面子，但並不代表示弱，背後是中國想獲得穩定發展的時間，「用面子換取裡子」。

美國總統川普於昨日晚間近8時搭乘「空軍一號」專機抵達北京首都機場，展開不到3天的短暫國是訪問。預估今日川普將與中國國家主席習近平舉行會談，就伊朗戰爭、經貿及美國對台灣軍售等議題交鋒。

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《香港01》報導指出，川普於2017年訪問中國時，是由時任中共中央政治局委員、國務委員楊潔篪到機場迎接。當時楊潔篪是中國最高級別的外交官。不過本次川抵達北京後，卻不是由現任中國最高級別外交官的中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部部長王毅迎接，而是由級別在王毅之上的國家副主席韓正接機，顯示中國給足川普面子。

這樣的接機規格也超過了俄羅斯總統普廷，並與北韓最高領導人金正恩的待遇相似。去年普廷抵達天津時是由中共中央政治局委員、天津市委書記陳敏爾接機。2024年普廷抵達北京時，則是由國務委員諶貽琴接機。至於去年金正恩訪中，則是由正國級領導人的中共中央政治局常委、中央書記處排名第一的書記蔡奇親自迎接。過往中朝兩國領導人到對方國家訪問，都會有超出常規的迎接規格。

《香港01》分析，與9年前相比，中美的差距已經大幅縮小，《香港01》稱中國在美國發起的貿易戰、科技戰面前展現出強大的韌性，手中的籌碼明顯增多。反觀川普草率發起全球貿易戰，與歐洲盟友的嫌隙擴大，目前更因針對伊朗的戰爭騎虎難下。

針對為何接機規格超過9年前，《香港01》則指原因有二。其一為中國有熱情、友善、周到的待客之道。其二為中國希望藉由給川普面子來換取「裡子」。

《香港01》表示，今年是中國實施「十五五」規劃的第一年，今後5年至10年是實現現代化的關鍵時期，因此現在最需要的是和平發展時間，以持續發展經濟、科技。因此不管是基於待客之道還是以面子換裡子，中國都有理由用高規格來接待川普。

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