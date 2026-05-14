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    首頁 > 國際

    納坦雅胡稱伊朗戰爭期間他曾「秘訪阿聯」 阿聯急忙否認

    2026/05/14 09:29 即時新聞／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡辦公室13日表示，納坦雅胡在與伊朗衝突期間秘密訪問阿拉伯聯合大公國，不過此消息一出，阿聯外交部針對「相關報導」予以否認，強調阿聯與以色列的關係公開透明。（歐新社）

    以色列總理納坦雅胡辦公室13日表示，納坦雅胡在與伊朗衝突期間秘密訪問阿拉伯聯合大公國，不過此消息一出，阿聯外交部針對「相關報導」予以否認，強調阿聯與以色列的關係公開透明。（歐新社）

    以色列總理納坦雅胡辦公室13日表示，納坦雅胡在與伊朗衝突期間秘密訪問阿拉伯聯合大公國，進一步加強以色列與阿聯的關係。不過此項消息一出，阿聯外交部針對「相關報導」予以否認，強調阿聯與以色列的關係公開透明。

    綜合外媒報導，納坦雅胡在聲明中提到，他在戰爭期間曾「秘密訪問阿拉伯聯合大公國」，並與阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面，但辦公室並未說明訪問的具體時間，也未詳細說明所報告的突破內容。

    針對以色列宣稱納坦雅胡密訪，阿拉伯聯合大公國並未直接否認曾有此類訪問，而是針對外媒「報導」進行回應。阿聯外交部透過聲明表示，阿拉伯聯合大公國否認有關納坦雅胡訪問阿聯、或是在國內接待任何以色列軍事代表團的傳聞。

    阿聯外交部表示，阿聯與以色列的關係非常明確，是在《亞伯拉罕協議》之明確框架下建立的，這代表兩國關係並不是透過秘密的幕後管道進行，兩國關係公開透明，並非建立在不透明或非官方安排之上。阿聯外交部強調，除非是由阿聯官方管道宣布，否則未經公開的訪問與安排等傳聞，都沒有事實根據。

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