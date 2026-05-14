魯比歐被兩度制裁禁入中國、如今現身北京 習近平尷尬握手

魯比歐與習近平握手。（圖擷取自美聯社YT直播）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）過去因大力批評中國人權，遭到北京兩度制裁，但魯比歐12日仍搭上空軍一號、隨美國總統川普於13日訪問中國。中國國家主席習近平今（14日）在人民大會堂外與川普握手致意，隨後也和一眾美國政府高層握手，其中便包含魯比歐，象徵中國的制裁對魯比歐來說毫無效力。

由於魯比歐先前被中國制裁、被禁止入境，外界就好奇魯比歐是否能「順利訪中」，而其實在去年1月，中國就悄悄替他更改翻譯名稱，把原先的翻譯「盧比奧」改成「魯比奧」，當時就有外交官認為，北京此舉是在為「制裁盧比奧」解套。

請繼續往下閱讀...

隨著魯比歐13日與川普一行抵達北京，今早親自與習近平握手，等於上演「制裁者與被制裁者同台」的戲碼，兩人握手僅僅數秒就簡單結束。而正當習近平依序與財政部長貝森特、國防部長赫格塞斯握手致意時，魯比歐正好與川普對視，並對川普「眨眼」，提醒川普「我跟習握手了」，可說是嘲諷意味十足，而魯比歐能站在人民大會堂前與習近平握手，也讓中國對「盧比奧」的制裁更顯蒼白無力。

Interesting little moment during the U.S. delegation visit to China today ????



Right after shaking hands with President Xi, Marco Rubio seemed to give a quick playful wink/look toward President Trump behind him.????????????????????@realDonaldTrump @marcorubio pic.twitter.com/ZXgEzfqJAi — 51520 （@bensonlan） May 14, 2026

魯比歐今日親自與習近平握手，等於上演「制裁者與被制裁者同台」的戲碼。（圖擷取自美聯社YT直播）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法