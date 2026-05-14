川習會LIVE！盛大軍禮紅地毯 外界關切伊朗、經貿及對台軍售議題

美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）今天在北京會面。（圖擷自Youtube）

美國總統川普與中國國家主席習近平今天（14日）上午10點在北京人民大會堂會面，雙方將就伊朗戰爭、經貿及美國對台灣軍售等議題交鋒。川普是否會在台灣議題上讓步，是這次「川習會」的焦點之一。

綜合媒體報導，習近平今天上午10時在北京人民大會堂與川普會面，中方以盛大儀式迎接。這是美中兩國元首繼去年10月在南韓釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪中。

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川普昨晚搭乘「空軍一號」抵達北京，中方由國家副主席韓正接機，層級較2017年第一個任期內到訪時要高，當他走下專機、踏上紅毯，中方安排三軍儀杖隊、軍樂隊及約百名青年男女揮舞美中兩國國旗高呼「歡迎！歡迎！熱烈歡迎」迎接。

川普與習近平今天在人民大會堂川習會後，川普也將參訪「天壇」，晚間將安排國宴。這次隨川普訪問中國有輝達（Nvidia）黃仁勳、特斯拉（Tesla）馬斯克（Elon Musk）等多位企業執行長。川普表示，他將敦促習近平「對美國企業開放」中國市場。

川普與習近平預計明天茶敘與共進午餐，之後將返回華盛頓。

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