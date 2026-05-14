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    首頁 > 國際

    以黎停火協議快到期 將於美國舉行和平談判

    2026/05/14 10:20 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列和黎巴嫩將在今（14）日於美國首都華盛頓特區的國務院舉行新一輪和平談判。圖為黎巴嫩總統奧恩（右）與以色列總理納坦雅胡（左）。（法新社、路透檔案照，本報合成）

    以色列和黎巴嫩將在今（14）日於美國首都華盛頓特區的國務院舉行新一輪和平談判。圖為黎巴嫩總統奧恩（右）與以色列總理納坦雅胡（左）。（法新社、路透檔案照，本報合成）

    以色列和黎巴嫩最新達成的停火協議即將到期，兩國將在今（14）日於美國首都華盛頓特區的國務院舉行新一輪和平談判，這是以黎之間的第三輪會談。

    根據《法新社》報導，與美國總統川普在白宮主持的上一輪會談以及第一輪會談不同的是，由於川普正訪問中國，川普本人和國務卿魯比歐都不會出席此次會談。

    為期2天的會談的由美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）和美國駐黎巴嫩大使伊薩（Michel Issa）主持。哈克比是1位福音派牧師，也是以色列堅定支持者；伊薩是1位黎巴嫩裔商人，也是川普的高爾夫球友。

    黎巴嫩方面由特使卡拉姆（Simon Karam）和駐華盛頓大使代表。卡拉姆是1位資深律師和外交官，他一直堅定捍衛黎巴嫩的主權。

    以色列方面則由駐華盛頓大使萊特（Yechiel Leiter）代表，他是以色列總理納坦雅胡的親密盟友。

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