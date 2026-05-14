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    川習會登場！川普讚他「偉大領導人」習近平：中美關係穩定至關重要

    2026/05/14 11:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普與中國領導人習近平今（14）日上午10時在北京人民大會堂會面。（路透）

    美國總統川普與中國領導人習近平今（14）日上午10時在北京人民大會堂會面。（路透）

    首次上稿：11:08
    更新時間：11:22

    美國總統川普與中國領導人習近平今（14）日上午10時在北京人民大會堂會面，雙方將就伊朗戰爭、經貿及美國對台灣軍售等議題進行會談。習近平在開幕致詞中表示，中美關係穩定至關重要，而川普回應說，雙方關係將會比以往任何時候都更好。

    根據《衛報》報導，習近平在開幕致詞中指出，2026年是美國獨立250週年，並強調中美關係穩定對全球穩定無比重要；習近平稱，他始終認為中美之間的共同利益大於分歧，並補充中美兩國的成功對彼此來說都是機會。

    川普則說他和習近平相識已久，並稱讚習近平是偉大的領導人。

    川普告訴習近平「我跟每個人都說，你是偉大的領導人。有時候人們不喜歡我這麼說，但我還是要說，因為這是事實。」

    川普補充，中美關係將會比以往任何時候都更好。

    中國領導人習近平稱中美關係穩定至關重要，美國總統川普則說雙方關係將會以往任何時候都更好。（路透）

    中國領導人習近平稱中美關係穩定至關重要，美國總統川普則說雙方關係將會以往任何時候都更好。（路透）

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