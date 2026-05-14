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    首頁 > 國際

    圖輯》川習再會！川普接受軍禮歡迎 與習近平握手寒暄

    2026/05/14 10:21 即時新聞／綜合報導
    川普在北京人民大會堂前接受軍禮歡迎。（路透）

    川普在北京人民大會堂前接受軍禮歡迎。（路透）

    美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」於今日上午10點登場，而習近平在北京人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式，歡迎川普訪中。

    川普搭乘禮車抵達現場後，隨即走向正在等候的習近平，並與習近平握手，後續川普也和中國外交部長王毅等一眾高層握手致意。接著川普陪同習近平走向另一側，習近平與美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）、國務卿魯比歐、財政部長貝森特、戰爭部（國防部）長赫格塞斯等人握手，而在鏡頭上可看到，輝達執行長黃仁勳站在第二排。

    川普與習近平後續兩人前往校閱台觀看軍樂隊表演，接著兩人並肩沿著階梯走入人民大會堂，準備舉行會談。

    川普與習近平握手致意。（美聯社）

    川普與習近平握手致意。（美聯社）

    美國總統川普14日上午與中共總書記習近平會面先在北京人民大會堂前接受軍禮歡迎。（美聯社）

    美國總統川普14日上午與中共總書記習近平會面先在北京人民大會堂前接受軍禮歡迎。（美聯社）

    習近平與美國駐中國大使龐德偉、國務卿魯比歐、財政部長貝森特、戰爭部（國防部）長赫格塞斯等人握手。（圖擷取自美聯社YT直播）

    習近平與美國駐中國大使龐德偉、國務卿魯比歐、財政部長貝森特、戰爭部（國防部）長赫格塞斯等人握手。（圖擷取自美聯社YT直播）

    川普（右）由習近平（左）陪同在北京人民大會堂前接受中方軍禮歡迎，現場安排中國兒童列隊手持美中兩國國旗與花束跳著雀躍的步伐高聲歡呼熱烈歡迎。（美聯社）

    川普（右）由習近平（左）陪同在北京人民大會堂前接受中方軍禮歡迎，現場安排中國兒童列隊手持美中兩國國旗與花束跳著雀躍的步伐高聲歡呼熱烈歡迎。（美聯社）

    川普與習近平觀看歡迎儀式以及軍樂隊表演。（美聯社）

    川普與習近平觀看歡迎儀式以及軍樂隊表演。（美聯社）

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