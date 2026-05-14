川習會插曲！北京安排小孩紅毯邊揮旗歡呼 網嘆：真沒必要

美聯社直播畫面顯示，中方當天安排近百名孩童高舉美中旗幟熱烈歡迎川普。（圖擷自Youtube）

美國總統川普與中國國家主席習近平今天（14日）在北京會面，將就伊朗戰爭、經貿及美國對台灣軍售等議題交鋒。《美聯社》直播畫面顯示，中方當天安排近百名孩童高舉美中旗幟、手舞足蹈地歡迎川普，讓部分網友大嘆「真沒必要」。

綜合媒體報導，習近平今天上午10時在北京人民大會堂與川普會面，中方以盛大儀式迎接。這是美中兩國元首繼去年10月在南韓釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪中。

請繼續往下閱讀...

歡迎儀式上，川普與習近平先是檢閱了解放軍儀仗隊，接著就看到近百名孩童整齊排列在紅毯邊，手中高舉花束或美中兩國旗幟，手舞足蹈的歡迎川普。

眼看川普有些詫異，習近平簡單介紹後，2人才漫步走過歡呼孩童面前。過程中，川習2人均面帶微笑，習近平頻頻揮手致意，川普則一度鼓掌表示讚許。

2位領袖今天晚間將在人民大會堂出席國宴，川普也將參訪歷史悠久的「天壇」。

透過網路影音平台Youtube觀看川習會直播的網友見狀表示，「這真沒必要」、「小孩子是很吵鬧但是也很有趣」、「還以為到朝鮮（北韓）了」、「​​小孩挺搞笑不過老外對小孩子寬容」。

過程中川習二人均面帶微笑，川普則一度鼓掌表達謝意。（圖擷自Youtube）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法